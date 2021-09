Les RTX 3000 Super arriveraient en janvier 2022, les RTX 4000 en octobre 2022

La sortie des prochaines cartes graphiques de Nvidia se précise. Selon plusieurs sources, les RTX 3000 Super sont prévus pour janvier 2022, tandis que la future génération, les Geforce RTX 4000, sera lancée en octobre 2022. AMD et Intel ne sont d’ailleurs pas en reste, puisque tous dévoileraient également leurs nouveaux CPU dans la première moitié de l’année prochaine.

En dévoilant sa feuille de route pour les prochaines années, Nvidia s’est bien gardé de donner des détails concernant la date de sortie de ses futures cartes graphiques. Pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent. De nouvelles RTX 3000 Ti, des RTX 3000 Super, en passant par les RTX 4000, le constructeur a du pain sur la planche. Et reste pour le moment bien silencieux à leur égard. Mais c’est sans compter les leakers qui nous fournissent un grand nombre d’informations avant l’heure.

Greymon55 sur Twitter et RedGamingTech sur YouTube ont tous deux divulgué l’avenir des cartes graphiques Nvidia, à commencer par les RTX 3000 Super. Celles-ci seraient prévues pour « le début de l’année prochaine », annonce le premier, en parlant notamment des versions pour PC portables. Le second, de son côté, table pour une présentation officielle au CES 2022. On ne sait pas si cette dernière concerne les versions laptop, desktop ou les deux. Cette fenêtre de lancement paraît somme toute assez probable, sachant que Nvidia travaille sur sa RTX 3090 depuis quelque temps maintenant.

Un début d’année 2022 chargé en cartes graphiques et processeurs

D’abord inespérés, les RTX 3000 Super arriveront donc bien plus tard que les RTX 2000 Super, apparues 11 mois après la sortie des modèles originaux. Néanmoins, mieux vaut ne pas s’attendre à une gamme complète. En effet, à en croire d’autres fuites, leur lancement surviendrait seulement 9 mois avant celui des RTX 4000, la nouvelle génération de GPU Nvidia, laissant peu de temps à ce dernier de vraiment développer son offre. Greymon55 explique ainsi les cartes graphiques next-gen arriveront en octobre 2022, mais précise qu’il ne parle pas nécessairement des RTX 4000.

De son côté, AMD ne reste pas les bras croisés. Le constructeur devrait prochainement dévoiler ses processeurs Ryzen 3D V-Cache. Ses cartes graphiques auront également droit à une upgrade, avec une amélioration de l’architecture RDNA2. Enfin, Intel sera lui aussi dans la course avec de tout nouveaux CPU, les Arc Alchemist. Autant dire que le marché sera saturé de nouveautés. Reste à savoir si toutes ces propositions seront à égal avec la RTX 4090, qui s’annonce déjà deux fois plus puissante que la RTX 3090.