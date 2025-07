Nvidia arrête le support de nombreuses cartes graphiques, êtes-vous concerné ?

Nvidia annonce que les pilotes de plusieurs générations de cartes graphiques ne seront plus mis à jour. Les GPU ne recevront donc plus d'optimisations logicielles, de corrections de bugs et de patchs de sécurité.

Nvidia a mis à jour son “calendrier d'abandon des fonctionnalités graphiques UNIX”. On y apprend que l'entreprise prévoir d'arrêter le support de nombreuses cartes graphiques prochainement. Si le document en question concerne les systèmes sous UNIX, les Verts ont pris l'habitude d'unifier leur politique de prise en charge des produits à travers toutes les plateformes. Cela signifie que les informations valent également pour les PC Windows.

Après le déploiement de la version de pilote GeForce Game Ready 580, Nvidia ne proposera plus de mises à jour pour bon nombre de modèles de cartes graphiques commercialisées il y a quelques années. Si vous êtes équipés d'un GPU RTX, nous passez pour l'instant entre les gouttes. Par contre, la plupart des appareils appartenant à la famille des GTX vont être abandonnés.

Les GTX 1600 sont épargnées

Voici toutes les cartes graphiques Nvidia dont le pilote ne sera plus mis à jour :

Les GTX 700 sous architecture Maxwell (celles sous Kepler ne sont déjà plus supportées)

sous architecture Maxwell (celles sous Kepler ne sont déjà plus supportées) Les GTX 900 (Maxwell)

(Maxwell) Les GTX 1000 (Pascal)

(Pascal) La Titan V, seule carte graphique sous architecture Volta destinée aux particuliers

Toutes les cartes graphiques Nvidia lancées sur le marché avant 2018 ne seront donc plus supportées. Les seules GTX qui continueront à recevoir de nouveaux pilotes sont les GTX 1600. Rien à signaler non plus pour les RTX. Pour rappel, les GTX 1600 partagent une architecture commune avec les RTX 2000 (Turing), ce qui les a probablement sauvées.

Les cartes graphiques citées ci-dessus auront encore droit au pilote Game Ready 580, mais pas aux suivants. On ne sait pas encore pour quand est prévue cette dernière mise à jour. La version stable la plus récente est la 576.80. Vous avez encore quelques mois de sursis devant vous si votre PC embarque l'un de ces GPU d'ancienne génération. Si les performances de votre carte graphique actuelle vous conviennent toujours, la fin du support ne vous obligent en aucun à changer de GPU.