Nvidia arrête la production de RTX 4060 pour faire de la place à la RTX 5060

La RTX 4060 va laisser place à la RTX 5060. Nvidia prévoit d'arrêter la production de RTX 4060 en février et les volumes de livraisons chutent drastiquement ce premier trimestre 2025.

Nvidia a présenté ses premières cartes graphiques de la famille RTX 50 en tout début d'année. Comme d'habitude, l'entreprise a commencé par renouveler ses modèles les plus haut de gamme. Si la commercialisation de la RTX 5070 Ti est prévue pour le 20 février 2025, la RTX 5080 et la RTX 5090 sont quant à elles déjà disponibles, même s'il faut une sacrée dose de chance, d'envie et un budget très conséquent pour se procurer l'une d'entre elles.

On attend désormais la nouvelle proposition de Nvidia sur l'entrée de gamme, et nous ne devrions pas avoir à patienter bien longtemps. Le leaker Master No. 1 a fait savoir sur les forums chinois de Bobantang que la production de RTX 4060 était ralentie de 60 % au premier trimestre 2025 par rapport à celle du dernier trimestre 2024. En outre, les dernières livraisons du GPU seraient programmées pour ce mois de février. Nvidia prépare clairement le terrain pour la future RTX 5060.

La RTX 5060 arrive à toute vitesse

La source de l'information est fiable puisqu'elle avait déjà fait fuiter l'arrêt de la production des RTX 4070 au mois de janvier. Si Nvidia n'a pas officiellement confirmé, on constate effectivement qu'il est devenu très compliqué de trouver une RTX 4070 à bon prix ces derniers jours. L'offre est asséchée dans de nombreuses régions, un constat partagé avec la RTX 5070 également, indiquant bien que les Verts sont en train de tourner la page.

Pour l'instant, les stocks de RTX 4060 et 4060 Ti paraissent normaux. On ne constate pas de manque de disponibilité ou de soudaine hausse de prix. Mais il est fort probable que la situation vienne à évoluer dans les prochaines semaines. Les rumeurs font état d'une sortie, ou du moins d'une annonce des RTX 5060 Ti et RTX 5060 pour le mois de mars. Si les RTX 4060 et 4060 Ti disparaissent du marché avant que l'offre de RTX 5060 et RTX 5060 Ti soit suffisante, les joueurs risquent d'avoir du mal à s'équiper durant la période de transition.

Les RTX 5060 Ti et RTX 5060 seraient plus gourmandes en énergie que les modèles de la génération précédente, mais conserveraient un connecteur de huit broches. Une légère hausse de prix est attendue et elles devraient être compatibles DLSS 4.

