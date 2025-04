La pénurie de cartes graphiques Nvidia RTX 50 bientôt résolue, baisse de prix en vue ?

Nvidia serait au four et au moulin pour améliorer la disponibilité de ses cartes graphiques RTX 50, surtout sur le milieu de gamme. On pourrait assister à une chute des prix dans les prochaines semaines.

On ne peut pas dire que le lancement des cartes graphiques de la famille RTX 50 ait été le plus réussi de Nvidia. Des problèmes d'approvisionnement ont entraîné des ruptures de stock et les revendeurs commercialisent les produits à un prix souvent bien plus élevé que celui recommandé par l'entreprise. Pour ne rien arranger, les modèles Founder's Edition vendus directement par Nvidia sont introuvables.

La situation pourrait toutefois aller en s'arrangeant dans les semaines qui viennent. D'après une fuite relayée par Moore's Law Is Dead, une chaîne YouTube qui a partagé avant tout le monde des informations qui se sont vérifiées par le passé, Nvidia serait en train d'accélérer le rythme de livraison de ses derniers GPU. Plusieurs commerçants signaleraient être en train de se reconstituer un stock de cartes graphiques, qui seront bientôt ou sont déjà mises sur le marché.

Un marché des GPU qui se décante ?

Cet afflux de GPU concernerait surtout les RTX 5060 Ti, RTX 5070 et RTX 5070 Ti. La sortie récente de la RTX 5060 Ti aurait d'ailleurs fait du bien à Nvidia, qui serait repassé devant AMD en termes de ventes ces derniers jours, alors que son concurrent a frappé fort avec les RX 9070 et RX 9070 XT. De nouvelles unités de RTX 5080 seraient aussi attendues, mais dans un volume pus restreint que les modèles de milieu de gamme. Quant à la RTX 5090, aucun réapprovisionnement massif n'est pour l'instant évoqué.

Si la disponibilité des GPU de dernière génération s'améliore de manière significative, cela pourrait se matérialiser par une chute des prix, qui se rapprocheraient alors des tarifs communiqués par les Verts. On sait aussi que Nvidia a tapé du poing sur la table envers certains de ses partenaires qui commercialisent des RTX 50 personnalisées, et exigent désormais au moins une référence vendue au prix suggéré.

Il ne faut par contre pas s'attendre à des changements brusques de stock et de prix, mais plutôt à un effet qui va s'étendre sur le moyen-terme. Les sorties à venir de la RTX 5060 chez Nvidia et de la RX 9060 XT chez AMD devraient quant à elles apporter plus de choix sur les options d'entrée de gamme.