Il restera probablement impossible d’utiliser votre iPhone depuis le Mac avant iOS 19

Apple ne débloquera pas la fonctionnalité Recopie d'iPhone, permettant d'utiliser les iPhone depuis le Mac, dans l'immédiat sur le marché Européen. La fonctionnalité, déjà disponible aux États-Unis, devrait rester absente de la mise à jour iOS 18.4 sur le Vieux Continent.

Le déploiement de certaines des dernières nouveautés de iOS 18 s'avère particulièrement long en Europe. Alors que sur le Vieux Continent le nouveau Siri avec Apple Intelligence reste repoussé aux calendes grecques, d'autres nouveautés majeures manquent à l'appel. En particulier la Recopie d'iPhone, cette fonctionnalité qui permettra d'utiliser directement votre iPhone depuis l'écran de votre Mac.

Via cette nouveauté, l'écran de votre iPhone s'affiche directement sur votre ordinateur même lorsqu'il est verrouillé, et vous pouvez alors cliquer et interagir avec toutes les applications. Ce qui s'ajoute avec la possibilité de répondre et de passer des appels ou l'accès à iMessage depuis le Mac, et les fonctionnalités Continuité et Handoff (avec notamment le presse papiers partagé), qui existent déjà depuis des années dans l'écosystème.

La Recopie d'iPhone n'arrivera pas en Europe avec iOS 18.4

On trouve pourtant bien l'application Recopie d'iPhone dans MacOS Sequoia. Mais si vous tentez de la lancer, l'application retourne pour l'instant une agaçante erreur et refuse de fonctionner. Une limitation voulue, qui serait liée à des problèmes réglementaires spécifiques au marché unique. Sans que l'on ne connaisse réellement tous les détails des motivations qui ralentissent Apple pour déployer la nouveauté dans cette région du monde.

Une nouvelle info suggère que les choses ne sont pas prêtes d'évoluer dans l'immédiat. iOS 18.4 ne débloquerait aucunement l'accès à cette fonctionnalité. Alors même que nous sommes à quelques mois de la présentation de iOS 19, la dernière build finale de iOS 18.4 testée en ce moment par les développeurs ne change rien de ce côté.

On y trouve toutefois l'ajout de langues pour Apple Intelligence ainsi que l'activation des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative pour les clients européens de la marque. iOS 19 devrait être dévoilé dans le courant du mois de juin, avec une première version stable qui devrait arriver dès le mois de septembre. Plus les semaines passent, et plus le scénario d'une arrivée de la fonctionnalité en Europe avec la prochaine version majeure de iOS devient crédible.