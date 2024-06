Nouveaux Surface Pro et Surface Laptop : la révolution Copilot+ PC débarque

Microsoft a lancé le 18 juin ses deux nouveaux ordinateurs, la Surface Pro et le Surface Laptop, inaugurant la nouvelle gamme d’ordinateurs Windows 11 intelligents : les Copilot+ PC. Ces machines promettent d'apporter une nouvelle ère d'innovation autour de l'intelligence artificielle. Focus.

Microsoft inaugure une nouvelle ère de l'IA avec le lancement des Surface Pro et Surface Laptop, équipés du révolutionnaire Copilot.Conçus pour booster la productivité et la créativité, ces ordinateurs portables incarnent les avancées technologiques les plus récentes en matière d'intelligence artificielle et de performances matérielles.

Disponibles à partir de 1199€, les Surface Pro et Surface Laptop sont en effet les ordinateurs les plus rapides et les plus intelligents jamais conçus par Microsoft. Inaugurant la nouvelle gamme de Copilot+ PC, ces machines offrent une assistance personnalisée et contextuelle, automatisant les tâches répétitives et proposant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Cela permet de libérer du temps et de l'énergie pour des activités plus créatives et stratégiques.

Copilot+ PC : une aubaine pour la productivité et la créativité

La gamme Copilot+ PC de Microsoft est une avancée majeure dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des ordinateurs personnels. Ce nouvel assistant, intégré aux derniers modèles de Surface Pro et Surface Laptop, utilise des algorithmes de machine learning pour offrir des fonctionnalités de productivité et de créativité améliorées.

Chaque Copilot+ PC est équipé d'une unité de traitement neuronal (NPU) capable de réaliser 45 trillions d'opérations par seconde, optimisant ainsi les performances des applications courantes comme Adobe Photoshop, Lightroom, et bien d'autres. Les Copilot+ PC apportent une gamme de fonctionnalités innovantes qui redéfinissent l'expérience utilisateur. Parmi elles, Recall, une fonctionnalité permettant de retrouver facilement des informations, et Cocreator, qui permet de générer et affiner des images d'IA en temps réel. De plus, les sous-titres en direct traduisent l'audio de plus de 40 langues, facilitant la compréhension et la communication internationale. Ces fonctionnalités transforment la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils, rendant chaque tâche plus intuitive et efficace.

De plus, ces ordinateurs mettent l'accent sur la sécurité et la durabilité, avec des matériaux recyclés et une conception modulaire facilitant les réparations. Copilot promet de transformer l'expérience utilisateur en automatisant les tâches répétitives et en fournissant des recommandations contextuelles, tout en respectant les principes éthiques de l'IA développés par Microsoft​.

Surface Pro et Surface Laptop : puissance et flexibilité au rendez-vous

Dès le 18 juin prochain, vous pourrez profiter des Surface Pro et Surface Laptop et découvrir ce nouvel assistant intelligent Copilot.

La Surface Pro, dans sa 11e édition, est présenté comme le 2-en-1 le plus flexible et puissant à ce jour. Il dispose d'un processeur Snapdragon X Plus ou X Elite, associé à une unité de traitement neuronal (NPU) capable de réaliser 45 trillions d'opérations par seconde. Cette configuration promet des performances optimales pour les tâches les plus exigeantes. Le modèle propose un écran OLED de 13 pouces avec une résolution de 2880 x 1920, supportant Dolby Vision IQ pour des couleurs vives et un contraste élevé. Avec une autonomie allant jusqu'à 14 heures, il est conçu pour une utilisation prolongée.

Le Surface Laptop se décline en deux tailles, 13,8 et 15 pouces, avec des écrans PixelSense offrant une fréquence de rafraîchissement de 120Hz et la technologie HDR. Propulsé par les mêmes processeurs Snapdragon X Plus et X Elite, il offre jusqu'à 22 heures d'autonomie pour le modèle 15 pouces. L'appareil intègre une caméra Full HD avec des effets Windows Studio améliorés par l'IA, comme l'encadrement automatique et le flou de portrait, pour des appels vidéo de haute qualité. Ce modèle se distingue également par un clavier et un touchpad haptique optimisés pour une expérience de frappe confortable et silencieuse.

Finalement, que ce soit la Surface Pro ou le Surface Laptop, ces nouveaux appareils représentent clairement un bond en avant dans la combinaison de l'intelligence artificielle et de la productivité quotidienne, rendant les tâches plus intuitives et les interactions plus fluides. Les Surface Pro et Surface Laptop s'inscrivent comme des outils indispensables pour quiconque cherche à tirer le meilleur parti de son environnement de travail numérique.

