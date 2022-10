Nothing va ouvrir son premier magasin physique dès fin 2022

Juste après l’annonce de son troisième produit, les Ear Stick, le fabricant anglais Nothing vient d’annoncer à la surprise générale l’arrivée de son premier magasin physique. Il devrait ouvrir ses portes dès la fin de l’année.

Nothing a officiellement annoncé qu'il lancerait son premier magasin physique d'ici la fin de l'année 2022. Le magasin ouvrira dans le quartier de Soho à Londres, au 4 Peter Street, entre Gosh ! Comics et le point de vente londonien de la marque de mode Supreme. Son arrivée est un peu une surprise, puisque le fabricant n’a dévoilé que trois produits à ce jour : les écouteurs Ear 1 transparents, le Phone (1) ainsi que les récents Ear Stick.

Le directeur général Ryan Latham déclare dans un communiqué que « L'ouverture de notre premier magasin au Royaume-Uni est une étape importante pour Nothing. Après le lancement réussi de Ear (1) et Phone (1), c'est le moment idéal pour faire bouger les choses à nouveau et offrir à notre communauté un espace où elle peut s'engager entre elle et avec nos produits. Faire cela sur notre marché d'origine, au cœur de Soho – le foyer du design innovant – est tout à fait logique ».

Le premier magasin de Nothing va s’installer à Londres

À l’occasion de l’ouverture de sa boutique, Nothing marquera l’événement en offrant des produits aux premiers clients. En effet, les premiers arrivés recevront gratuitement des accessoires, et auront la possibilité d’acheter l’un des 100 Ear Sticks numérotés en édition limitée. Ce n’est pas sans rappeler les éditions limitées du Nothing Phone (1), qui avaient également été numérotées de 1 à 100, et qui s’étaient arrachées jusqu’à 2857 euros aux enchères.

En dehors des Ear Stick, Nothing mettra évidemment en vente ses deux autres produits, le Nothing Phone 1 et les Ear 1. Tous les coloris (Blanc et Noir) et toutes les configurations de stockage devraient être disponibles. Le catalogue du fabricant anglais devrait bientôt accueillir un quatrième produit, puisqu’on sait grâce à nos confrères de 91mobiles que Nothing travaille déjà sur des écouteurs sans fil Ear 2. Étant donné que leur design a déjà été dévoilé, les nouveaux True Wireless pourraient arriver dès le début de l’année 2023.