Nothing présente ses Ear (Stick), ses nouveaux écouteurs au design étonnant

Nothing a levé le voile sur son nouveau bébé, les Ear (Stick), ses nouveaux écouteurs semi-intra. S’ils se veulent moins performants que les Ear (1), le premier produit de la marque, ils souhaitent apporter plus de confort à l’utilisateur ainsi qu’un design qui change de l’ordinaire.

Nothing vient de présenter son troisième produit, les Ear Stick. Il s’agit d’écouteurs semi-intra au design très particulier. Leur boîtier se présente sous la forme d’un tube qui pivote, à la manière d’un rouge à lèvre.

Comme il l’avait fait avec les Ear (1) et le Phone (1), Nothing mise énormément sur un design semi-transparent. Sur le boîtier, bien sûr, mais également sur les écouteurs en eux-mêmes. Ces derniers veulent apporter un confort optimal à l’utilisateur, ce qui n’était pas le cas du modèle précédent.

Les Nothing (Stick) misent sur le confort plus que sur la performance

Ces Stick ne veulent pas remplacer les Ear (1), mais compléter une gamme déjà existante. Nous avons ici des semi-intra (sans embouts en silicone, donc) de 4,4 grammes chacun qui veulent séduire des utilisateurs en quête de confort, pas forcément de performance. Cela passe aussi par le boîtier, utilisable à une main et très agréable à la manipulation.

A lire aussi – Test Nothing Phone 1 : enfin un smartphone qui sort du lot !

Côté technique, on dit ainsi adieu à l’ANC, mais Nothing précise que le produit dispose d’une réduction de bruit à hauteur de 31 décibels. On note aussi la présence d’un driver dynamique de 12,6 mm ainsi que la technologie Bass Lock pour prévenir les fuites sonores. Le micro, quant à lui, est maintenant situé à l’extérieur des tiges (contre l’intérieur pour les Ear 1) afin de mieux capter votre voix. Les deux petits appareils disposent d’un système de press control qui permet de stopper la musique, venant remplacer le touch control perfectible des Ear (1). Côté autonomie, la marque promet sept heures pour chaque écouteur et 29 heures au total avec le boîtier. On reste dans la moyenne actuelle. On notera aussi qu’ils sont certifiés IP54.

Chose intéressante, les utilisateurs de Phone (1) auront le droit à des paramètres rapides directement dans le menu déroulant de leur téléphone. Pour les autres terminaux, il suffira d’accéder à l’application dédiée, qu’on nous promet plus poussée que la version actuelle. Par exemple, il sera possible de personnaliser le press touch ou encore d’ajuster le son selon ses envies.

Les Nothing Ear (Stick) seront disponibles sur le site du constructeur et sur Amazon à partir du 4 novembre. Ils seront vendus à 119 euros, soit moins cher que les Ear (1)… après leur augmentation de prix.