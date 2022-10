Nothing Ear (1) : le prix des écouteurs augmente de 50 % un an après leur sortie, du jamais-vu

A compter du 26 octobre 2022, les Nothing Ear (1) s'afficheront à un nouveau prix. Alors que les constructeurs ont généralement tendance à revoir leur tarif à la baisse quelques mois après la sortie de leurs produits, les écouteurs vont subir une augmentation drastique.

Après l'augmentation de prix faite par Sony concernant la PS5, c'est au tour du constructeur Nothing d'annoncer une réévaluation tarifaire de l'un de ses produits. Carl Pei, fondateur de la marque, vient d'annoncer une hausse de prix des écouteurs, les Nothing Ear (s1).

Et cette augmentation n'est pas anodine, puisqu'aux Etats-Unis, les écouteurs passent ainsi de 99 à 150 dollars. A l'heure actuelle, les Ear (1) sont vendus 89,99 € dans l'Hexagone (leur prix a baissé de 10 euros depuis leur sortie en 2021). Mais il y a de fortes chances pour qu'ils ne restent pas à ce prix en France, et qu'ils subissent aussi une augmentation tarifaire.

Les Nothing Ear (1) subissent une augmentation de prix de 50%

Lancés en juillet 2021, les écouteurs Ear (1) ont été les tout premiers appareils de Nothing, une marque fondée par Carl Pei, ancien cofondateur de la marque OnePlus. Si les petits accessoires ont été rejoints depuis par un smartphone, le Phone (1), ils représente encore aujourd'hui le produit qui a permis à Nothing de se faire rapidement un nom dans le monde de la tech.

Selon Nothing, plus de 600 000 Ear (1) ont été vendus en un peu plus d'un an d'existence, ce qui est un excellent résultat pour une marque totalement inconnue il y a encore deux ans. Il faut bien avouer que ces écouteurs réunissent de nombreux atouts, à commencer par leur design, leur tarif et bien entendu leur qualité sonore. Lors de notre test des Ear (1), nous leur avions attribué la note de 4/5, ce qui était amplement mérité à l'époque, surtout quand on prend en considération leur prix de seulement 99 €. Un tarif relativement bas au regard de la concurrence dont les produits se situent généralement aux alentours des 120 / 150 euros (à qualité équivalente).

Mais entretemps, l'inflation est passée par là. Carl Pei vient en effet d'annoncer que les écouteurs allaient subir une augmentation de 50% : “le 26 octobre, nous augmenterons les prix des Ear (1) à 149 $ en raison d'une augmentation des coûts”, explique le PDG de Nothing sur Twitter. Et de justifier cette augmentation en ces termes : ” lorsque nous avons commencé à les développer, nous n'avions que 3 ingénieurs. Un an plus tard, nous en avons 185. Pendant ce temps, les Ear (1) ont reçu 15 mises à jour de firmware et de réglage, et c'est un produit complètement différent de celui que nous avons lancé.”

Nothing augmente le prix de ses écouteurs juste avant la sortie des Ear (stick)

Cette augmentation survient à quelques jours du lancement de nouveaux écouteurs de la marque Nothing, les Ear (stick). Ce nouveau produit sera dévoilé le 26 octobre à 16h00 (heure de Paris), le jour même où les Ear (1) verront leur prix augmenter.

Reste une question : les écouteurs passeront-il la barre des 150 euros en France dans les prochains jours ? C'est très probable. Nous avons contacté Nothing afin d'en avoir le cœur net et vous tiendront informé le plus rapidement possible du nouveau tarif des écouteurs.