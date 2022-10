Nothing Ear 2 : le design des prochains écouteurs sans fil transparents dévoilé en images

Plus d’un an après la sortie des Nothing Ear (1), le fabricant anglais se préparerait désormais à lancer une nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme, les Ear (2). Ces derniers se montrent déjà en images.

Nos confrères de 91mobiles viennent de lever le voile sur le design des Ear (2), les prochains écouteurs True Wireless de Nothing. Ceux-ci succèderont directement aux Ear (1), qui avaient été lancés il y a plus d’un an maintenant, à l’été 2021. Pour rappel, ces derniers s’étaient attaqués aux célèbres AirPods d’Apple en proposant un design transparent assez atypique, mais surtout un prix redoutable de seulement 99 euros.

Néanmoins, on sait que les Nothing Ear (1) vont prochainement connaître une hausse conséquente de leur tarif, puisque le PDG de l’entreprise, Carl Pei, a annoncé que leur prix va passer à 150 euros en France. En cause, le fabricant évoque l’inflation, mais surtout une augmentation massive du nombre d’ingénieurs dans l’entreprise.

Lire également – Test Nothing Phone 1 : enfin un smartphone qui sort du lot !

Les Ear 2 seront quasiment identiques au Ear 1

Comme le dévoile 91mobiles, les Ear 2 vont reprendre presque l’intégralité du design des modèles précédents. En effet, à première vue, le design de la nouvelle génération est quasiment identique aux Ear 1 de 2021, et ce n’est qu’en regardant de très près que l’on constate quelques petites différences.

Nothing semble avoir décidé de mettre de nouveaux microphones à l’extérieur de ses écouteurs. Ceux-ci ressemblent à de petites bandes blanches tout autour de la tige. Enfin, il est désormais simplement écrit « Ear (2) » sur les tiges, plutôt que « Nothing Ear (2) » comme sur la première génération.

Pour l’instant, en dehors du design, nous ne savons rien des caractéristiques techniques des prochains écouteurs du fabricant anglais. On imagine que les nouveaux microphones placés à l’extérieur permettront à Nothing de proposer une meilleure réduction de bruit active, et que d’autres composants internes seront également améliorés. Comme à chaque itération, on peut s’attendre à une meilleure qualité sonore.

Enfin, à cause de l’augmentation de tarif des Ear 1, il est fort probable que les Ear 2 ne soient pas proposés à 99 euros en France, mais bien entre 150 et 200 euros. Il est difficile de savoir quand sortiront ces nouveaux écouteurs, mais tous les yeux sont pour l’instant tournés vers les nouveaux Ear (stick), qui seront eux lancés dès cette semaine.

Source : 91mobiles