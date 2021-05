Nothing la startup du fondateur de OnePlus lancera ses écouteurs Ear 1 en juin

Nothing la startup fondée par Carl Pei le fondateur de OnePlus annonce sur soin blog que son premier produit, des écouteurs baptisés Ear 1, seront lancés dans le courant du mois de juin. L'entrepreneur en profite pour détailler encore davantage la philosophie très épurée de la marque qui se retrouvera, nous assure Carl Pei, jusque dans le nom et le design de ses produits.

Vous vous souvenez sans doute que Carl Pei a quitté OnePlus fin 2020 pour fonder une toute nouvelle startup. Baptisée Nothing ce spin off tease depuis des mois l'arrivée de son tout premier produit : des écouteurs sans fil dont on connaît désormais le nom, Ears 1, tout simplement. Malgré le visuel cryptique que nous avons repris en Une de cet article, Nothing a déjà donné un aperçu du design de ses écouteurs conçus en partenariat avec l'équipementier audio suédois Teenage Engineering.

Les parties en plastique sont transparentes, laissant voir la technologie qui se trouve à l'intérieur, tout en permettant à l'ensemble de se fondre dans le décor une fois sur vos oreilles. Carl Pei explique : ”notre mission est de supprimer les barrières entre les gens et la technologie pour créer un future intégré qui ressemble, se vit et se ressent comme rien”.

Nothing donne une date de lancement plus précise pour ses écouteurs Ear 1

Et le responsable de poursuivre : “le design reste top secret à ce stade mais ce que nous pouvons vous dire c'est que Ear 1 combine des notes de transparence, une forme iconique et une fonctionnalité raffinée. Il s'agit du point de départ qui définira le versant artistique, notre confiance et savoir-faire qui seront la marque de nos produits et services dans les années à venir. Tout ce qui fait Ear 1 a un sens. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous ne voyez pas. Même le nom”.

Carl Pei continue en expliquant pourquoi Nothing choisit de se lancer avec une paire d'écouteurs : “nous croyons que le marché des écouteurs avait grand besoin de différentiation, d'un espace où nous pouvons élever le design et délivrer de la valeur dès le premier jour. Par ailleurs, comme il s'agit d'un domaine en hyper croissance, le marché des écouteurs nous donnera un terreau fertile qui nous permettra de renforcer nos capacités et d'entrer dans de nouvelles catégories de produits”.

Après avoir teasé l'arrivée des écouteurs “dans le courant de l'été” la marque de Carl Pei, qui a récemment racheté Essential donne enfin une fenêtre de sortie un peu plus précise. Les Ears 1 seront disponibles dans le courant du mois de juin. La marque devrait rapidement communiquer une date de présentation et de mise sur le marché précise.