Nothing aurait-il un Phone 1 Light dans les tuyaux ?

Le constructeur Nothing a sorti son tout premier smartphone, le Phone (1), il y a quelques semaines. Une version Light, moins chère, serait-elle dans les tuyaux ? C’est en tout cas la rumeur qui court. Toutefois, tout laisse à penser qu’elle ne se base sur rien.

Nothing a sorti le Phone (1), son premier téléphone, il y a quelques semaines. Sa particularité est de miser sur un design innovant avec un dos transparent parsemé de Leds. La jeune société aurait-elle dans l’idée de sortir une version « light » de ce produit ? C’est en tout cas la rumeur du jour.

Le site The Mobile Indian affirme en effet que le constructeur travaillerait sur une version moins chère de son Phone (1). L’idée serait de proposer le même produit, mais sans la coque arrière transparente et surtout sans le système de Glyph, ces Leds qui font la personnalité du smartphone. En bref, le design perdrait tout son intérêt.

Le Nothing Phone (1) Light, un smartphone qui a peu de chances d’exister

Le site rajoute que ce terminal light serait livré avec un chargeur de 42 Watts (alors que le téléphone originel n’a pas de chargeur embarqué dans la boîte), disposerait de 6 Go de RAM contre 8 Go pour le premier modèle et bénéficierait d’une batterie de 5000 mAh (contre 4500 mAh). Pour le reste ce serait le même smartphone. Il serait vendu moins cher, aux alentours des 300 dollars.

Nothing aurait-il un Phone 1 dans les tuyaux ?

Cette rumeur nous paraît tout de même un peu grosse pour être vraie. Si l’existence de modèles « light » est courante sur le marché, nous voyons tout de même mal Nothing se lancer dans une telle aventure ce pour plusieurs raisons. La première est que Nothing a toujours été transparents sur ses produits, même avant leur annonce. Nous en aurions donc du en entendre parler. La marque veut aussi se démarquer du reste du marché avec un design original, c’est même sa marque de fabrique. Créer un smartphone « comme les autres » n’aurait aucun sens. Enfin, il y a une raison plus prosaïque : Nothing est une petite entreprise et ne peut enchaîner les smartphones comme le ferait un géant du marché.

Le Nothing Phone (1) a donc peu de chances d’exister, mais sait-on jamais, nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise…

Source : The Mobile Indian