La 5G fait-elle trop chauffer les smartphones ? Cette étude montre que oui dans certains cas

En période de fortes chaleurs, il est légitime de se demander si nos smartphones ne dégageraient pas un peu trop de chaleur. Si la puissance du SoC y est souvent pour quelque chose, il est un autre élément qui peut entrer en ligne de compte : la technologie de connexion au réseau mobile utilisée. Des chercheurs ont ainsi voulu savoir si la 5G pouvait être cause de surchauffe des smartphones.

SmartViser, l'entreprise française à qui l'on doit l'outil d'analyse de l'autonomie ViSer, s'est intéressée au comportement des smartphones compatibles 5G. Le chipset fait-il davantage chauffer le téléphone qu'un modèle équipé en 4G ? Et que se passe-t-il lorsque le smartphone détecte qu'il est en situation de surchauffe ?

Les techniciens de SmartViser ont étudié tout un panel de smartphones récents, équipés de processeurs Qualcomm, Exynos et MediaTek. Ils ont les testés dans une pièce ventilée à 16°, se sont assurés de la bonne couverture 5G dans ce même lieu, et ont lancé la diffusion de programmes en streaming. Ils ont ainsi pu déterminer 3 groupes de smartphones aux résultats et aux comportements totalement différents.

Certains smartphones 5G chauffent beaucoup trop et ne savent pas s'arrêter

Selon les techniciens à l'origine du test, il existe donc 3 types de smartphones 5G :

dans le premier cas, l'appareil ne chauffe pas outre mesure et les tests ont pu être menés à bien jusqu'à leur terme ;

dans le deuxième cas, la température du smartphone peut atteindre les 48° au bout de 20 minutes d'utilisation de la 5G. L'appareil se fixe à cette température pour ne plus jamais en redescendre durant toute la phase de test ;

enfin, dans le dernier cas, et c'est probablement le plus intéressant, il ressort que certains modèles sont capables de basculer automatiquement de la 5G vers la 4G. Ceci afin de réduire la température interne de l'appareil. Ce type de téléphone peut dépasser les 45°, mais terme de 25 minutes environ, l'appareil fait passer toutes les applications en arrière-plan sur le réseau 4G. Certes, le débit est alors plus lent, mais l'appareil réduit quasi immédiatement sa température.

Afin de ne froisser personne, SmartViser ne donne malheureusement pas les modèles de smartphones testés. Cette inquiétude concernant les risques de surchauffe des smartphones 5G n'est pas nouvelle : nous vous parlions déjà en 2018 à l'occasion d'un article paru dans Digitimes. À l'époque, il était question de nouvelles méthodes de dissipations de la chaleur. Il est intéressant de voir que, depuis lors, certains constructeurs semblent s'être réellement penchés sur la question, quand d'autres l'ont éludée. SmartViser explique par ailleurs que les constructeurs n'ont pas toujours le temps de tester à fond leurs smartphones à cause des lancements qui s'enchaînent.

