Nos fichiers stockés dans Google Drive n’ont jamais autant été en sécurité

Google Drive se dote d'une nouvelle couche de sécurité à l'encontre des ransomwares. Un modèle d'IA identifie les comportements suspects et enclenche la protection des fichiers quand une intrusion est détectée.

Google annonce un renforcement majeur de la sécurité pour sa plateforme de stockage cloud Drive. L'entreprise a mis au point un système de protection basé sur l'IA visant à réduire les ransomwares au silence. Cette nouvelle couche de défense vient en complément de la solution antivirus traditionnelle, qui consiste à détecter les codes potentiellement malveillants avant leur activation et à les mettre en quarantaine.

Google Drive déploie une fonctionnalité qui empêche les ransomwares d'agir une fois qu'ils ont passé les premières défenses. “Notre système de détection basé sur l'IA identifie la signature principale d'une attaque de rançongiciel (une tentative de chiffrement ou de corruption massive de fichiers) et intervient rapidement pour protéger les fichiers de l'utilisateur en bloquant leur synchronisation avec le cloud avant que le rançongiciel ne puisse se propager”, explique Google.

Un outil efficace de restauration de fichiers

Le ransomware est ainsi empêché de corrompre les fichiers importants et de les rendre inutilisables, ce qui est justement le but de ce type de logiciel malveillant. L'utilisateur peut restaurer facilement ses fichiers en quelques clics et un message d'information s'affiche pour expliquer quelle est la procédure à suivre pour se débarrasser du ransomware tout en conservant l'intégrité de ses fichiers Drive. Cette sécurité est utile pour les particuliers, comme pour les entreprises, qui peuvent éviter la paralysie

Google a entraîné un modèle d'IA sur des millions d'échantillons de rançongiciels réels afin de détecter les signaux indiquant qu'un fichier a été modifié de manière malveillante, lui permettant de sonner l'alerte quand nécessaire. Le modèle continue de s'améliorer avec le temps et s'adapte aux nouvelles menaces en continuant d'analyser le comportement des ransomwares les plus récents.

La fonctionnalité est déployée en version bêta ouverte pour Drive sur ordinateur à partir de maintenant et devrait être rendue disponible à l'ensemble des utilisateurs d'ici peu. La détection, l'alerte et la restauration de fichiers contre les ransomwares sont incluses dans la plupart des offres Workspace sans frais supplémentaires. Ceux qui n'y ont pas accès bénéficient au moins de l'option de restauration de fichiers.