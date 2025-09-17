NordVPN déploie NordWhisper sur iPhone : le VPN devient indétectable, même sur les réseaux les plus restrictifs

Certains réseaux et services en ligne bloquent les VPN, mais NordVPN a trouvé le moyen de contourner cette limitation grâce au protocole NordWhisper. Il est désormais disponible sur les iPhone.

Les VPN sont une solution efficace pour protéger la confidentialité en ligne des internautes et contourner les restrictions de contenu. Mais certains réseaux publics ou professionnels empêchent leur utilisation. Face à ce défi, NordVPN a développé NordWhisper, un protocole innovant qui renforce l’idée d’un Internet plus libre et sans restriction. Jusque-là disponible sur Windows et Android, il arrive enfin sur iOS.

C’est quoi NordWhisper ?

Les VPN s’appuient sur des protocoles comme OpenVPN, Wireguard ou encore NordLynx qui chiffrent efficacement vos données sur Internet. Ces protocoles utilisent des signatures spécifiques qui sont facilement reconnaissables.

Certains réseaux ou services en ligne peuvent ainsi les détecter et les bloquer. NordVPN s’est penché sur la question et a développé un protocole spécifique de tunnel web appelé NordWhisper. Il est capable de dissimuler le trafic VPN en le faisant passer pour du trafic web standard, similaire à celui d’une navigation HTTPS classique. Ce camouflage empêche les filtres réseau de détecter l’utilisation du VPN, et donc de le bloquer.

Cette approche ne doit pas être confondue avec les techniques d’obfuscation qu’utilisent certains VPN pour masquer leur trafic. Ces méthodes ne sont pas toujours efficaces dans des environnements réseau très restrictifs, contrairement à NordWhisper qui parvient à rester indétectable.

Comment utiliser NordWhisper sur iPhone ?

Pour utiliser ce protocole, il faut l’activer manuellement depuis les paramètres de NordVPN. En effet, contrairement aux autres protocoles, NordWhisper n’est pas inclus dans la sélection automatique lorsque cette option est activée.

Vous devez donc le choisir spécifiquement quand vous en avez besoin, et notamment lorsque votre VPN est bloqué sur un réseau restrictif, comme le Wi-Fi public d’un hôtel, d’un café ou d’un aéroport. Ce type de restriction compromet votre confidentialité et vous expose aux risques de piratage.

Pour activer NordWhisper sur iPhone :

Ouvrez NordVPN et appuyez sur l’icône de profil en bas, à droite .

. Appuyez ensuite sur la roue dentée en haut à droite pour accéder aux paramètres.

pour accéder aux paramètres. Touchez l’option Protocole et sélectionnez NordWhisper dans la liste et votre choix s’appliquera automatiquement.

Enfin, NordVPN est disponible à partir de 3,09 euros par mois grâce à une offre promotionnelle. Vous bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 73% et d'une carte cadeau Amazon offerte, pouvant atteindre 30 euros. Mais il va falloir faire vite, car cette offre se termine dans quelques heures.