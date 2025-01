NordVPN lance ses soldes d’hiver : le VPN ultra-sécurisé est à prix cassé

NordVPN démarre l'année avec une belle réduction sur le prix de ses différentes formules. Les soldes d'hiver ont démarré et le VPN n'échappe pas aux promotions du moment. On vous dit tout sur les offres en cours si vous recherchez un VPN sécurisé et performant à prix abordable.

Les VPN sont devenus tout aussi importants que les antivirus pour les internautes qui mettent un point d'honneur à leur sécurité en ligne. Sur ce marché très concurrentiel, les applications sont nombreuses, mais ne se valent pas. NordVPN a su s'imposer au fil des années comme la solution la plus populaire en France.

Ceci n'est pas le fruit du hasard, puisqu'il s'agit d'un l'un des VPN les plus fiables du marché. Sécurité, performances, confidentialité et diversité des serveurs… NordVPN se distingue par sa grande polyvalence, avec notamment des fonctionnalités inédites que l'on ne retrouve pas chez ses concurrents.

NordVPN : jusqu'à 73% de réduction pour les soldes d'hiver

NordVPN propose trois formules, avec des fonctionnalités supplémentaires pour les paliers supérieurs. La fonctionnalité principale, à savoir le VPN, est accessible dès l'abonnement de base qui est à 3,25 € par mois. Ce prix est valable pour l'abonnement de 2 ans, qui vous donne systématiquement droit à 1 mois offert.

Comme vous pouvez le voir, la formule avancée quant à elle est disponible à 4,21 € pour la même périodicité (2 ans + 1 mois offert). Cette formule permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles qu'une protection anti-malware, un bloqueur de traqueurs publicitaires ou encore un gestionnaire de mots de passe multiplateformes.

Enfin, avec la formule ultime qui est à 6,61 € par mois, vous bénéficiez de tous les avantages des précédentes formules, en plus d'une assurance cyber-risques ainsi qu'un stockage Cloud sécurisé de 1 To. L'assurance couvre les éventuels préjudices subis si vous vous faites arnaquer en ligne (jusqu'à 5000 €).

Quelles sont les caractéristiques de NordVPN ?

Pour ce qui est de la fonctionnalité VPN de base, NordVPN dispose de plus de 6400 serveurs dans 111 pays différents, ce qui en fait l'une des solutions les plus généreuses dans le choix des serveurs. La sécurité s'appuie sur chiffrement AES-256 bits ainsi que sur les meilleurs protocoles VPN du marché.

La solution repose notamment sur NordLynx, le protocole interne de NordVPN qui s'appuie lui-même sur WireGuard pour des performances optimales.

Enfin, NordVPN pratique une politique NoLog, c'est à dire de non-journalisation. Cela permet de profiter d'une meilleure confidentialité de vos données dans un contexte où les entités étatiques ou non sont de plus en plus intrusives sur la vie privée des utilisateurs.