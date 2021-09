NordVPN, ExpressVPN : La Russie bloque les VPN les plus populaires sur son territoire

La Russie poursuit son offensive pour renforcer son contrôle sur l'internet de son pays. En effet, le service russe de supervision des communications a décidé de bloquer plusieurs VPN extrêmement populaires sur son territoire. On retrouve parmi eux NordVPN, ExpressVPN ou encore HolaVPN.

L'intérêt premier d'un VPN est de pouvoir naviguer sur le Net dans l'anonymat le plus complet, en protégeant notamment ses données de navigation. En outre, ils permettent également d'accéder à des contenus qui sont bloqués dans votre zone géographique. Deux qualités peu appréciées par les autorités russes, et notamment la Roskomnadzor, le service russe de supervision des communications.

Dans un communiqué officiel, l'agence russe a annoncé le blocage de six services de VPN sur son territoire, conformément aux règles de gestion centralisée du réseau de communication public mise en place en février 2020. On retrouve parmi eux des VPN extrêmement populaires comme NordVPN, ExpressVPN, ou encore HolaVPN (KeepSolid VPN, SpeedifyVPN et IPVanish VPN sont les autres services concernés).

Ces VPN ne sont pas les premiers à subir les foudres des autorités russes, OperaVPN et VyprVPN étant déjà sous le coup d'interdictions similaires. D'après l'agence russe, “l'utilisation de services de blocage maintient l'accès à des informations et à des ressources interdites, créé des conditions propices à des activités illégales, notamment celles liées à la distribution de drogues, à la pédopornographie, à l’extrémisme et à la propagande suicidaire”.

La Russie poursuit sa conquête pour contrôler Internet dans son pays

L'institution précise toutefois que des listes blanches ont été mises en place, afin d'empêcher le blocage de ces VPN pour les entreprises qui les utilisent à des “fins technologiques”. Ainsi, la Roskomnadzor a reçu des demandes de la part de 64 organisations industrielles, dont 27 qui utilisent ces services VPN pour soutenir 33 processus technologiques.

“L'utilisation de moyens techniques contre le blocage des services est un mécanisme efficace et justifiable. Les flux de travail des entreprises russes figurant sur la liste blanche à fonctionner sans problème, tandis que les services VPN qui violent la législation russe ont purement et simplement été bloqués”, conclut l'agence.

Pour rappel, ces blocages s'inscrivent dans une politique de défiance générale envers les géants américains du high-tech. Google a d'ailleurs écopé d'une amende pour diffusion de contenus illégaux. La firme de Mountain View n'avait pas répondu aux demandes des autorités russes de supprimer certains contenus de YouTube, notamment en relation avec des thèmes précédemment cités comme la violence, la drogue ou le suicide.

Source : Roskomnadzor