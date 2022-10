Non, Windows 7 n’est pas encore mort, l’OS aura encore droit à deux ans de mises à jour !

Surprise, l’équipe de 0patch vient d’annoncer que les utilisateurs de Windows 7 auront finalement droit à deux ans de répit. Les développeurs continueront le support pour le système d’exploitation en proposant des mises à jour de sécurité régulières, afin de se protéger contre les menaces encore existantes. De quoi soulager des millions d’utilisateurs restés sur l’OS.



Voilà deux ans que Microsoft a annoncé la mort définitive de Windows 7. Le système d’exploitation mythique, largement apprécié par ses utilisateurs, a tout de même droit à des mises à jour de sécurité jusqu’en janvier 2023 via le programme Extended Security Updates (ESU). Néanmoins, alors que la date fatidique approche, il commence à être sérieusement temps de songer à passer à Windows 10.

Si malgré tout vous refusez encore de faire vos adieux à l’OS, une solution vient d’être mise sur la table par les équipes de 0patch. Le collectif s’est déjà rendu particulièrement utile pour les utilisateurs de Windows, en allant parfois même jusqu’à corriger des bugs et autres failles avant que Microsoft ne s’en occupe. Cette fois, ce dernier a frappé fort en annonçant déployer des mises à jour de sécurité à Windows 7 pendant encore deux ans.

Windows 7 va survivre pendant encore deux ans

« Nous avons décidé de continuer à fournir des correctifs de sécurité pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2 pour les vulnérabilités critiques qui sont susceptibles d’être exploitées, et nous serons heureux de vous garder en sécurité pour une fraction de ce que vous aviez payé pour l’ESU jusqu’à présent », a ainsi déclaré 0patch dans un billet de blog. Une excellente nouvelle pour les millions d’utilisateurs toujours sur Windows 7.

À noter que les mises à jour fournies par 0patch seront installées directement dans la mémoire du système, sans modifier les fichiers exécutables. En d’autres termes, il ne sera plus nécessaire de redémarrer votre PC pour le mettre à jour. Pour en profiter, il faudra cependant rejoindre le programme ESU si ce n’est pas encore fait et installer les dernières updates. Suite à quoi, il faudra créer un compte et 0patch et installer l’agent gratuit, disponible en téléchargement ici.

Source : 0patch