Non, Microsoft n’a pas perdu 400 millions d’utilisateurs Windows : voici ce qui s’est vraiment passé

Une phrase maladroite dans un blog officiel a semé la panique. Beaucoup ont cru que Windows avait perdu des centaines de millions d’utilisateurs. Microsoft a finalement clarifié la situation. Mais cette histoire en dit long sur la transition vers Windows 11.

Il y a quelques jours, une déclaration publiée par Microsoft a affolé tout le monde. Dans un billet de blog consacré à la transition entre Windows 10 et Windows 11, l’entreprise mentionnait « plus d’un milliard d’appareils actifs mensuellement ». Or, en 2022, Microsoft annonçait fièrement 1,4 milliard d’utilisateurs actifs. Beaucoup y ont vu la preuve d’une énorme fuite d’utilisateurs, en parlant d’une baisse de 400 millions en trois ans. Une information rapidement relayée et interprétée comme un signe d’abandon massif de Windows.

Ce chiffre inquiétant laissait imaginer que des millions d’utilisateurs avaient fui vers Mac, Linux ou même remplacé leur PC par un smartphone ou une tablette. Dans un contexte où Windows 10 s’apprête à disparaître (fin du support prévue pour octobre 2025), ces chiffres semblaient crédibles. Plusieurs observateurs rappelaient déjà hier que la hausse des prix et l’essor des appareils mobiles pouvaient inciter certains foyers à se passer d’un ordinateur classique. Cette annonce semblait donc confirmer ces tendances.

Microsoft confirme avoir toujours 1,4 milliard d’appareils actifs

Finalement, Microsoft a discrètement modifié son article. La mention « plus d’un milliard » a été remplacée par « plus de 1,4 milliard » d’appareils actifs. Un petit ajout en bas du billet précise ce correctif. Il n’y a donc pas eu de disparition soudaine d’utilisateurs. En réalité, la base d’utilisateurs reste stable, mais elle n’a pas connu de forte croissance depuis plusieurs années. Cela s’explique notamment par l’accueil mitigé réservé à Windows 11 et les nombreuses critiques autour de son assistant Copilot.

Cette confusion met en évidence un autre problème : Microsoft ne publie plus aussi facilement ses chiffres détaillés qu’avant. Le site « Microsoft by the Numbers », qui dévoilait autrefois des statistiques régulières, n’existe plus. Désormais, médias et utilisateurs doivent se contenter de blogs ou de lettres aux actionnaires pour suivre l’évolution réelle de Windows. Ce flou alimente les spéculations et prouve que la transition vers Windows 11 reste un sujet sensible pour la société et ses utilisateurs.