Windows a perdu 400 millions d’utilisateurs en 3 ans, mais pourquoi ?

Indirectement, Microsoft annonce une baisse importante du nombre d'utilisateurs de Windows dans le monde. Environ 400 millions ont tourné le dos au système d'exploitation du géant américain.

Annoncer une mauvaise nouvelle n'est jamais facile. On a souvent tendance à l'associer à une bonne pour qu'elle passe mieux, voire carrément faire en sorte qu'elle sonne comme quelque chose de bien.

Voilà la stratégie qu'a adopté Microsoft dans un billet de blog concernant à la base la transition de Windows 10 à Windows 11. Dès le premier paragraphe, on peut lire la phrase suivante : “Aujourd'hui, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé, avec plus d'un milliard d'appareils actifs mensuellement […]”.

Un milliard, c'est un beau chiffre qui mérite d'être mis en avant. Mais attendez une minute. En 2022, la firme de Redmond en donnait un autre bien plus élevé non ? Si si, rappelez-vous : Microsoft se vantait d'enregistrer 1,4 milliard d'appareils actifs à travers le monde.

Un rapide calcul donne donc une perte de 400 millions en 3 ans. La question est désormais de savoir ce que sont devenus tous ces gens, où plutôt par quoi ils ont remplacé leur ordinateur sous Windows.

400 millions d'utilisateurs ont quitté Windows ces trois dernières années

Microsoft se garde bien de dire où sont passés tous ces déserteurs, mais il est possible d'émettre des hypothèses. La plus simple à imaginer est que plusieurs se sont convertis aux Mac, dont les parts de marché augmentent régulièrement depuis 2020, même si Apple accuse une perte ces derniers temps.

D'autres ont également constaté qu'ils arrivent à se contenter d'un smartphone ou d'une tablette. La démocratisation des systèmes permettant de brancher un mobile à un écran pour obtenir une interface rappelant celle d'un PC a sans doute encouragé la transition.

Enfin, face à l'inflation de ces dernières années, des foyers chez qui l'on pouvait trouver plusieurs ordinateurs ont probablement décidé d'en garder un ou deux maximum au moment de renouveler les machines.

Reste à savoir si la fin du support de Windows 10 le 14 octobre 2025 va provoquer une hausse des ventes d'ordinateurs sous Windows 11, ou au contraire faire prendre conscience à beaucoup qu'ils n'ont pas tant besoin d'un PC finalement.