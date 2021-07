Nokia X60 : HarmonyOS, une caméra de 200 MP et une batterie de 6000 mAh ?

Les Nokia X60 et X60 Pro devraient être lancés plus tard cette année, selon les médias chinois taïwanais, et ces deux modèles sont susceptibles d'être les premiers téléphones du fabricant dotés d’HarmonyOS de Huawei.

Depuis sa création, Nokia Mobile est resté fidèle au système d'exploitation Android de Google sans ajouter beaucoup à l'interface utilisateur de ses propres smartphones, mais cela pourrait bien changer sur la prochaine génération. En effet, ITHome affirme que Nokia Mobile cherche à intégrer le système HarmonyOS 2 de Huawei dans ses smartphones. En outre, une série de smartphones Nokia X60, dont le Nokia X60 et le Nokia X60 Pro, seraient les premiers smartphones du fabricant à utiliser le système d’exploitation de Huawei.

Huawei avait présenté Harmony OS le mois dernier et annoncé son arrivée sur ses smartphones. Au total, ce sont plus de 100 appareils qui seront mis à jour avec HarmonyOS. La société chinoise a déjà incité d'autres fabricants de téléphones chinois à utiliser le système d'exploitation qui, selon elle, est une alternative au système d'exploitation Android. Cependant, pour l’instant, le seul produit non Huawei qui a été lancé avec HarmonyOS est le réfrigérateur de Midea, un produit destiné à la maison intelligente.

Que sait-on des caractéristiques du Nokia X60 ?

Le rapport suggère également que le Nokia X60 sera doté d'un appareil photo arrière de 200 MP, d'un écran incurvé de haute qualité avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz. Ce dernier devrait être alimenté par une grande batterie de 6000 mAh, soit beaucoup plus que la plupart des smartphones haut de gamme de ses concurrents.

Bien sûr, les smartphones seront tous deux compatibles 5G, mais nous ne savons pas encore quels processeurs ils utiliseront. On imagine que le modèle haut de gamme pourrait utiliser un Snapdragon 888 ou le nouveau Snapdragon 888+ de Qualcomm, qui est une version overclockée de la version standard.

Cependant, on sait que les puces haut de gamme de Qualcomm font actuellement face à une pénurie sans précédent, qui force des géants de l’industrie tels que Samsung à repousser certains smartphones. En effet, nous apprenions que le Galaxy S21 FE du fabricant coréen ne sortirait pas dans tous les pays à cause de la pénurie, et qu’il ne serait pas attendu avant le mois d’octobre.

Source : ithome