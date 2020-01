Nokia 9 Pureview : son remplaçant, le Nokia 9.2, n’arriverait que cet automne

Une nouvelle rumeur affirme que le prochain flagship de la marque Nokia, lequel remplacera le Nokia 9 Pureview, ne sera pas officialisé avant la rentrée 2020. Il en profiterait pour changer de plate-forme, voire même de dénomination commerciale pour s’appeler Nokia 9.2.

La firme finlandaise HMD Global a eu beaucoup de difficulté à officialiser un « vrai » flagship depuis qu’elle opère la marque Nokia. Le fameux « Nokia 9 ». De nombreuses rumeurs ont évoqué, durant de longs mois, ce projet chez Nokia. Certains prototypes ont émergé commercialement, mais pas forcément sous le nom attendu. Le Nokia 8 Sirroco et le Nokia 8.1 en sont deux exemples.

Ce n’est qu’au MWC 2019 que HMD Global a pris le risque de présenter un flagship censé concurrencer les iPhone et les Galaxy S : le Nokia 9 Pureview (ci-dessus) avec un système photographique très ambitieux. Positionné à un prix moins ostentatoire que les porte-étendard de la concurrence, le Nokia 9 Pureview était aussi moins ambitieux technologiquement. Chipset dépassé. Équipement photographique trop rigide, malgré la présence de cinq capteurs de 12 mégapixels. RAM trop exiguë. Batterie trop petite.

Devant tant de remarques négatives (ou pas très positives), HMD Global se doit de ne pas réitérer, sachant que le successeur du Nokia 9 Pureview est attendu au tournant. Les premières rumeurs, diffusées sur Internet, faisaient pourtant état d’une stratégie technologique inchangée, avec une plate-forme basée sur le Snapdragon 855 ou le Snapdragon 855+, deux chipsets sortis en 2019 et qui feront pâle figure face au tout récent Snapdragon 865. Le smartphone devait alors s’appeler Nokia 9.1 et sortir au second trimestre 2020 (avec certainement une officialisation à Barcelone, en février).

Changement de stratégie

HMD Global répètera-t-il son erreur ? Une nouvelle fuite, en provenance d’un leaker habitué des rumeurs sur Nokia, affirme sur Twitter que non. La firme finlandaise aurait décidé de reporter le lancement du successeur du Nokia 9 Pureview. Et pas qu’un peu, puisque la date de lancement serait désormais prévue durant l’automne. Selon lui, ce décalage serait nécessaire pour profiter d’un chipset plus récent : le Snapdragon 865. Ainsi Nokia serait enfin sur la même génération de chipset que ses concurrents.

La marque en profiterait pour changer le nom de son flagship. Oubliez donc le Nokia 9.1 : il s’appellerait Nokia 9.2. Ce serait plus logique puisque les premiers smartphones appelés « Nokia X.2 » sont déjà officiels (et même le Nokia 2.3, laissant entendre que les modèles de 2020 se nommeront très probablement avec un chiffre 3 après le point). Sans flagship, qu’y aura-t-il à Barcelone sur le stand de Nokia ? Rendez-vous dans un mois et demi pour le savoir.