Nissan veut vous faire économiser 3000 kilomètres de recharge par an grâce à ce panneau solaire déployable

Et si l’énergie du soleil suffisait pour rouler ? Nissan s’apprête à présenter une technologie capable d’ajouter des milliers de kilomètres gratuits chaque année.

Quand on parle de prolongateur d’autonomie, on pense souvent à un petit moteur à essence comme celui de la Mazda MX-30 R-EV, conçu pour produire de l’électricité en roulant. Cette solution permet de gagner quelques centaines de kilomètres, mais au prix d’une consommation supplémentaire. Nissan, de son côté, prend le contre-pied de cette approche en misant sur une source d’énergie illimitée : la lumière du soleil. Ce choix marque une nouvelle étape dans la quête d’une voiture électrique totalement indépendante du réseau électrique.

Nissan a présenté un prototype de voiture électrique doté d’un toit solaire extensible. Cette innovation, baptisée Ao-Solar Extender, sera exposée au Japan Mobility Show 2025. Le système, installé sur la Nissan Sakura (la citadine électrique la plus vendue au Japon depuis trois ans), peut générer assez d’électricité pour parcourir jusqu’à 3 000 km par an, soit environ 1 800 miles de conduite gratuite. Selon le constructeur japonais , cette technologie vise à rendre la recharge aussi simple que le stationnement, en utilisant uniquement la lumière naturelle.

Le toit solaire extensible de la Nissan Sakura produit jusqu’à 500 W d’énergie et recharge même sous la pluie

Le dispositif se compose d’un panneau intégré au toit et d’une partie extensible qui se déploie lorsque la voiture est à l’arrêt. Cette extension augmente la surface d’exposition au soleil et peut fournir jusqu’à 500 watts de puissance. Même replié, le système continue à produire de l’électricité, environ 300 watts en roulant et jusqu’à 80 watts sous la pluie. Nissan indique que le dispositif reste efficace dans la plupart des conditions météorologiques, ce qui le rend exploitable toute l’année. Le constructeur a également conçu la structure pour qu’elle limite la chaleur à l’intérieur du véhicule. Cela réduit ainsi l’usage de la climatisation et la consommation énergétique globale.

Au-delà du gain d’autonomie, ce toit solaire pourrait servir de source d’énergie d’urgence en cas de coupure de courant. L’objectif est de réduire la dépendance aux bornes de recharge, notamment pour les conducteurs urbains parcourant de courtes distances. Les données recueillies par Nissan montrent que la majorité des trajets effectués avec la Sakura restent inférieurs à dix kilomètres, ce qui rend cette solution particulièrement adaptée. Le prototype sera présenté à la presse dès le 29 octobre, avant l’ouverture officielle du salon. Aucune date n’a été donnée pour le moment, mais le constructeur affiche clairement son intention de démocratiser la recharge solaire.