Nintendo Switch vs Switch OLED : découvrez leurs différences en vidéo

La Switch OLED arrive très bientôt. Si vous voulez comparer cette nouvelle console avec l’ancienne version, un Youtubeur américain a réalisé une vidéo très parlante où l’on voit les deux produits côte à côte. On y gagne évidemment beaucoup au niveau de l’écran.

La Switch OLED est la nouvelle version de la Nintendo Switch. Comme son nom l’indique, sa principale innovation est de proposer un écran OLED, de meilleure qualité mais aussi plus grand. Si vous souhaitez voir la différence avec l’ancien modèle, un Youtubeur a fait une vidéo.

Nintendo Prime, un Youtubeur gaming, a en effet publié une vidéo unboxing assez intéressante. Notons que l’unboxing n’est pas de son fait, puisqu’il c’est en réalité un de ses abonnés qui s’est procuré la console et qui lui a envoyé une vidéo. Nintendo Prime se « contente » de commenter par-dessus.

Ainsi, on peut voir la console déballée au fur et à mesure, mais ce qui est le plus intéressant, c’est le moment où la nouvelle Switch est mise aux côtés de l’ancienne. Ici, on voit réellement la différence. Le nouvel écran OLED est en effet plus grand puisqu’il est de 7 pouces, alors que celui de la première version est de 6,2 pouces.

La Switch OLED montre son écran

Si la vidéo ne rend pas vraiment justice à l’OLED, il faut signaler cette technologie est bien meilleure que le LCD classique de la première Switch notamment au niveau du respect des couleurs mais aussi du contraste. En jeu, cela signifie une image plus lisible et plus agréable pour la rétine. La Switch OLED apporte d’autres changements majeurs pour Nintendo, comme de nouveaux haut-parleurs, un nouveau pied, mais aussi 64 Go de stockage contre les 32 Go auparavant. La base a été aussi été revue au niveau du design et bénéficie d’un port Ethernet.

Pour rappel, la Switch OLED sera disponible à partir du 8 octobre prochain. Pour accompagner son lancement, Nintendo va aussi sortir le jeu Metroid Dread. Mais rassurez-vous si vous ne comptez pas passer à la caisse : il fonctionnera tout aussi bien sur les autres Switch, comme tous les futurs jeux, d’ailleurs. Le processeur de la Switch OLED est en effet le même que sur les précédentes. Elle n’est donc pas plus puissante.

Source : Kotaku