Nintendo Switch : la nouvelle mise à jour facilite la gestion du stockage

La Nintendo Switch accueille une toute nouvelle mise à jour de son firmware. Cette version 12.1.0 améliore la gestion de votre stockage, vous donnant ainsi plus de liberté. Elle devrait se télécharger automatiquement.

La Nintendo Switch a accueilli une tout nouvelle mise à jour le 5 juillet. Cette version 12.1.0 du firmware apporte ben entendu son lot de corrections, mais aussi ses nouveautés. Si un joueur Switch ne verra pas de différence fondamentale dans un premier temps, on note tout de même l’arrivée d’une fonctionnalité bien pratique pour gérer votre espace de stockage.

Les joueurs se sentent souvent à l’étroit sur leurs machines, on le sait. La Switch permet d’ajouter une carte microSD afin d’être plus confortable à ce niveau mais même avec ça, ça ne suffit pas au bout d’un moment. Nintendo apporte donc une nouvelle fonctionnalité. Il est désormais possible de désinstaller les mises à jour d’un jeu sans désinstaller le jeu en lui-même.

La Switch permet de mieux gérer votre espace de stockage

Par exemple, il vous manque un tout petit peu de place pour télécharger le nouveau gros jeu qui vient de sortir et vous vous dites que c’est dommage de retirer Smash Bros de votre console pour autant. Il suffira alors de désinstaller les mises à jour afin de gagner quelques Go. Plus besoin de retélécharger le jeu par la suite pour le lancer, juste les données manquantes.

A lire aussi – Switch : les ventes explosent, Nintendo n’a pas peur de la concurrence

Si vous démarrez votre Switch et que vous êtes connecté à Internet, la mise à jour devrait vous être proposée de manière automatique. Vous avez ainsi juste à vous laisser porter. Dans le cas contraire, il faut aller dans les paramètres de la console puis dans le sous menu Système. Un onglet sur les mises à jour sera alors proposé et il suffira d’aller dessus pour la télécharger.

Le problème du stockage n’est pas nouveau sur la Switch et cette mise à jour ressemble plus à un pansement sur une jambe de bois qu’autre chose, mais est tout de même appréciable. Ce mois-ci, la console va accueillir un nouveau gros jeu : le remaster de The Legend of Zelda Skyward Sword. Il va donc falloir faire de la place pour l’installer. Quant à la Switch Pro, elle reste pour le moment très mystérieuse, mais gageons qu’elle apportera un stockage plus important si elle existe vraiment.