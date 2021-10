Nintendo Switch OLED : pas d’écran PenTile, c’est un soulagement

La Nintendo Switch OLED n'est pas construite autour d'un écran avec une matrice PenTile. D'après les tests réalisés par The Verge, Nintendo n'exploite pas la technologie mise au point par Samsung. C'est une excellente nouvelle pour la qualité de l'image. Explications.

La Switch OLED, la nouvelle console hybride de Nintendo, vient d'arriver sur le marché. Elle se distingue des précédentes consoles Switch par son écran OLED de 7 pouces à la place d'une dalle LCD de 6,2 pouces. Contrairement aux précédentes rumeurs, Nintendo ne mise pas sur un écran avec une matrice PenTile, confirme The Verge.

Pour ceux qui ne connaissent pas, PenTile est une technologie déposée par Samsung. Elle est utilisée par la plupart des écrans OLED des smartphones et des appareils électroniques de petite taille. Plutôt que d'utiliser une matrice RGB où chacun des pixels est composé de trois sous-pixels rouge, vert et bleu, les dalles PenTile ont plutôt des pixels divisés en deux sous-pixels : un vert et un bleu ou rouge.

Lire aussi : La Nintendo Switch OLED rencontre un succès monstre au Japon, une pénurie en vue ?

Pas d'écran PenTile sur la Switch OLED : pourquoi c'est une bonne nouvelle ?

De facto, les écrans OLED PenTile s'accompagnent parfois de certains problèmes d'affichage. Ils sont moins précis dans l'affichage des couleurs que les dalles avec une matrice RGB complète. Parfois, des artefacts sont visibles lors de l'utilisation. Pour compenser le manque de finesse du PenTile, la plupart des écrans de smartphones misent sur des définitions élevées. Les défauts du PenTile disparaissent en effet à mesure que la densité des pixels augmente. Avec sa définition 720p, la Nintendo Switch OLED aurait pu rencontrer des difficultés d'affichage notamment lorsque les contrastes sont élevés.

Après avoir reçu un exemplaire de la Switch OLED, The Verge a rapidement réalisé une photo macro de l'écran. Ce test confirme la présence d'une matrice RGB. “Chaque pixel individuel est bien composé d'un seul sous-pixel rouge, vert et bleu”, note le média. Les premiers acheteurs peuvent être rassurés. Evidemment, les dalles PenTile ne sont pas dénuées d'atouts. Les écrans avec une matrice PenTile sont moins chers à produire et sont plus résistants dans le temps.

Source : The Verge