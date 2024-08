Nintendo Switch Oled + Hogwarts Legacy à -18% : une offre irrésistible à ne pas manquer chez la Fnac !

Vous cherchez une console de jeu à prix réduit ? Bonne nouvelle : la Fnac vous propose la Nintendo Switch Oled dans un pack avec plusieurs cadeaux et une remise de -18% ! Le tout se retrouve ainsi disponible pour moins de 400€. On vous en dit plus ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

À la recherche d'une expérience de jeu immersive sur une console dernière génération ? La Fnac propose une offre alléchante avec le pack Nintendo Switch Oled blanche, incluant le jeu “Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard”, un starter pack 6 en 1, et une carte microSD de 128 Go, le tout avec une réduction de 18%. Le pack est ainsi accessible pour seulement 369,99€ au lieu de 449,99€. Un véritable bon plan pour les amateurs de jeux vidéo.

Un pack complet pour jouer et protéger sa console !

La Nintendo Switch Oled est déjà un incontournable pour les gamers, alliant portabilité et performance. Avec son écran OLED de 7 pouces, elle offre des images éclatantes et des couleurs plus vives que jamais. Le son amélioré et les capacités de stockage augmentées grâce à la carte microSD de 128 Go incluse dans ce pack, permettent de profiter d'une expérience de jeu optimisée. Cette console est idéale pour ceux qui recherchent la polyvalence, passant aisément du mode portable au mode salon en quelques secondes.

Ce pack devient d'autant plus intéressant avec l'ajout du jeu “Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard”, une véritable immersion dans l'univers magique d'Harry Potter. Ce jeu, très attendu par les fans, vous plonge dans les couloirs de l'école de sorcellerie avec une histoire riche, des quêtes intrigantes, et des graphismes somptueux qui prennent tout leur sens sur l'écran OLED de la Switch. Que vous soyez un sorcier débutant ou un expert des sortilèges, cette aventure promet de nombreuses heures de jeu captivant.

L'offre inclut également un starter pack 6 en 1, un ensemble d'accessoires essentiels pour optimiser l'utilisation de votre console avec un étui de transport, un protège-écran, des grips pour les manettes Joy-Con, un support de jeu, un chiffon de nettoyage et un étui pour les cartouches de jeux. Autant dire que vous serez parfaitement équipé pour emporter votre Nintendo Switch partout avec vous, tout en la protégeant et en améliorant votre confort de jeu.

Tout savoir sur le pack à -18% chez la Fnac

Finalement, cette offre de la Fnac est une occasion à saisir pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir l'expérience de la Nintendo Switch Oled tout en explorant les mystères de Poudlard. Grâce à son écran de haute qualité, sa grande capacité de stockage, et le contenu riche et varié du pack, c'est un investissement qui promet des heures de plaisir et de découverte. Ne tardez pas, car une telle offre ne se présentera pas deux fois !