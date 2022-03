Nintendo Switch : il est maintenant possible de ranger vos jeux dans des dossiers

Nintendo a introduit une nouveauté intéressante dans la dernière mise à jour dédiée à la Switch : la possibilité de ranger vos jeux par dossiers. Une fonctionnalité qui arrive près de cinq ans après la sortie de la console.

Sur Switch, il est désormais possible de classer ses jeux par groupes. La dernière mise à jour de la console permet en effet de le faire. Mais il ne faut pas rêver : l’écran d’accueil n’affichera pas les dossiers comme c’est le cas sur iOS ou Android, par exemple.

L’update 14.0 peut être téléchargée dès maintenant. Si ce n’est pas déjà fait automatiquement, un tour dans les options (puis dans Console tout en bas) s’impose. Une fois la MàJ installée, les groupes seront disponibles.

La Switch permet de classer ses jeux selon ses envies

Pour profiter des groupes, il y a deux conditions à remplir. Installer la mise à jour 14.0 sur sa console, évidemment, mais aussi avoir douze jeux ou plus dessus. Dans ce cas, sur l’écran d’accueil, il vous faut aller tout à droite et sélectionner l’onglet « tous les logiciels ».

Une fois fait, vous appuyez sur L et vous serez en mesure de créer des groupes. Le tout fonctionne simplement. Il suffit de sélectionner quel titre vous souhaitez classer puis de renommer le groupe. Il est même possible de les réarranger. Tout est expliqué à la première manipulation de toute manière.

Cependant, il faut signaler que ces groupes n’apparaîtront que dans cet onglet. En effet, les jeux resteront affichés de manière linéaire sur l’écran d’accueil. Dommage. Peut-être dans une prochaine mise à jour…

La Nintendo Switch est sortie en 2017 et a connu deux déclinaisons : la Switch Lite et la Switch OLED. Un réel succès pour la firme japonaise, puisque la machine a dépassé les ventes de la Wii, sa console de salon la plus vendue jusque-là. Elle lui a ainsi rapporté plus de 60 milliards de dollars depuis sa sortie. La firme de Kyoto ne compte pas tuer la poule aux œufs d’or, puisqu’elle a indiqué que la Switch n’en était qu’à la moitié de son cycle de vie. On peut donc s’attendre encore à de nombreuses mises à jour venant améliorer l’expérience utilisateur dans le futur.