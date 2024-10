Fan de musiques de jeux vidéo, Nintendo lance un service de streaming audio rien que pour vous

Nintendo créé la surprise en annonçant un service de streaming audio consacré aux musiques de jeux vidéo. Comment ça fonctionne ? Quel est son prix ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

De simple accompagnement sonore, la musique de jeu vidéo est devenu un art à part entière. À mesure que les consoles devenaient plus performantes, le son qu'elles délivraient s'améliorait. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un studio fasse appel à un orchestre philharmonique pour enregistrer les musiques de son prochain titre. Et le public est au rendez-vous : de nombreux concerts centralisés sur un jeu, une saga ou un compositeur sont organisés à travers le monde.

Des noms comme Koji Kondo (Mario, The Legend of Zelda), Nobuo Uematsu (Final Fantasy, Nier : Automata) ou encore Junichi Masuda (Pokémon) sont désormais connus. Pour écouter leurs morceaux, vous pouvez acheter un CD, chercher sur YouTube ou encore vous tourner vers Spotify, Deezer, Apple Music et autres plateformes de streaming audio.

Sauf pour les jeux d'un développeur précis, Nintendo. Comme à son habitude, la firme nippone est très protectrice avec ses licences et on ne trouve pas leur bande-son sur les sites sus-nommés. Ce ne sera d'ailleurs jamais le cas puisque qu'elle dévoile son propre service d'écoute musicale : Nintendo Music.

Combien coûte Nintendo Music, le service de streaming audio dédié aux jeux vidéo ?

Nintendo Music prend la forme d'une application à télécharger gratuitement sur Android ou iOS. Le mobile doit tourner sous Android 9 et supérieur ou iOS 16 et supérieur. Elle est réservée aux personnes ayant souscrit l'abonnement Nintendo Switch Online.

Il vous en coûtera donc 19,99 € pour 12 mois. Pas la peine de posséder une console Switch, l'abonnement est indépendant. Si vous voulez vous faire une idée avant de passer à la caisse, il existe un essai gratuit de 7 jours.

L'application est très bien faite. Le classement des musiques se fait par des critères originaux comme le personnage concerné (Yoshi, Kirby…) ou un moment particulier du jeu (combat, donjon, boss…). Nintendo a même pensé à celles et ceux qui n'ont pas encore terminé un titre avec la fonction anti-spoil. Elle cache les jeux en question histoire de ne pas entendre le thème du boss de fin avant de le rencontrer par exemple.

Si vous aimez écouter un morceau en boucle, il est possible de le paramétrer pour qu'il se joue pendant 15, 30 ou 60 minutes sans interruption. Pour le reste, Nintendo Music reprend les fonctionnalités des services similaires : recommandations basées sur votre historique (et les jeux installés sur votre Switch le cas échéant), téléchargement pour une écoute hors ligne, création de playlist, favoris… Notez enfin que si vous possédez un abonnement Switch Online familial, tous les membres du groupe peuvent utiliser l'application.

Quelles sont les musiques de jeux vidéo disponibles sur Nintendo Music ?

Pour le moment, Nintendo Music propose les morceaux de 23 jeux au total, sachant que le catalogue s'enrichira au fil du temps. Les voici :

Animal Crossing : New Horizons

Chaînes Wii

Donkey Kong Country

Dr. Mario

Fire Emblem : The Blazing Blade

Kirby Star Allies

Kirby's Dream Buffer

Lylat Wars

Mario Kart 8 Deluxe

Metroid

Metroid (Famicom Disk System)

Metroid Prime

Nintendogs

Pikmin 4

Pokémon Écarlate

Pokémon Violet

Splatoon 3

Super Mario Bros

Super Mario Galaxy

Super Mario Odyssey

Super Mario World 2 : Yoshi's Island

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

Tomodachi Collection

On retrouve sans surprise les licences phares de la firme japonaise (Mario, Zelda, Metroid), avec quelques titres moins connus comme Dr. Mario ou Tomodachi Collection. C'est assez maigre pour l'instant, et certains regretteront que seuls les jeux estampillés Nintendo soient de la partie.

C'est logique, mais on n'aurait pas craché sur la bande-son de Chrono Trigger ou Final Fantasy 6 par exemple, sortis tout deux sur Super Famicom. Mais ne boudons pas notre plaisir. Au moins, on pourra attendre la Switch 2 en musique.