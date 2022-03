Nintendo semble avoir fermé définitivement les stores de la Wii et de la DSi sans prévenir les joueurs

Mauvaise surprise pour les joueurs de Wii et de DSi : depuis plusieurs jours, les stores respectifs des deux consoles ont tout bonnement disparu. Cela fait plusieurs années qu’il n’est plus possible d’acheter des jeux sur les plateformes, mais cette fois il n’est même plus possible d’accéder à sa bibliothèque. Pour le moment, Nintendo reste silencieux.

On espère que vous avez téléchargé vos jeux à temps, car il n’est désormais plus possible d’accéder aux stores de la Wii et de la DSi. Cela fait désormais plusieurs jours que les plateformes semblent avoir été fermées, laissant peu à peu disparaître l’espoir d’une maintenance temporaire. S’il s’agit bel et bien d’une fermeture définitive, Nintendo risque de s’attirer les foudres de bon nombre de joueurs.

Petit retour en arrière. En soi, cet événement n’est pas réellement une surprise. Conformément à sa stratégie de laisser dans le passé ces anciennes consoles, Nintendo a d’ores et déjà bloqué les achats sur le store de la DSi en 2017 et sur celui de la Wii en 2019. Néanmoins, sur chacune des deux consoles, il était encore possible de télécharger les jeux déjà achetés. Or, avec la fermeture des boutiques, cette possibilité s’est envolée sans la moindre communication de la part de la firme.

Les stores de la Nintendo Wii et de la DSi sont inaccessibles depuis plusieurs jours

En effet, Nintendo n’a aucunement prévenu les joueurs de la situation actuelle, ce qui explique que l’on a d’abord pensé à une simple maintenance. Or, les constructeurs laissent généralement plusieurs mois à leurs communautés pour récupérer leurs jeux avant la fermeture définitive des portes. Il paraît donc bien étrange que Nintendo n’ait pas suivi cette voie.

Sur la page de support de la DSi, la firme nippone écrit notamment : « La possibilité de télécharger du contenu acheté ou de transférer du contenu sur une console de la famille Nintendo 3DS sera maintenue après la fermeture de la boutique Nintendo DSi pour une durée indéterminée », avant d’encourager à le faire « dans les plus brefs délais ».

Espérons donc qu’il ne s’agisse là que d’un simple problème technique, éventuellement lié au blocage des stores en Russie.

