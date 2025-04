Cet homme est condamné pour avoir vendu des Nintendo Switch modifiées, une première dans son pays

Pour la première fois dans le pays ayant prononcé la sentence, un homme a été condamné pour avoir modifié et vendu des consoles Nintendo Switch capables de faire tourner des jeux piratés.

Il était une fois la Switch

Nintendo ne plaisante pas avec le piratage. On sait que la firme japonaise est à l'affût de tout ce qui permettrait de jouer à ses consoles sans pays les jeux, voire sans payer les machines. Nintendo mène une guerre féroce à tous les émulateurs existants, finissant souvent par obtenir leur fermeture comme avec Yuzu par exemple. Mais ce n'est pas le seul moyen de pirater les propriétés de l'entreprise. Certains optent pour la modification illégale de leur Switch à l'aide d'une puce.

Gary Bowser vendait ce genre de matériel, et mal lui en a pris : l'homme a finalement écopé de 3 ans de prison et de 4 millions d'euros d'amende. La sentence prononcée le 14 avril 2025 à l'encontre d'un homme de 58 ans est beaucoup moins sévère. Elle n'en reste pas moins symbolique puisqu'elle est la première du genre dans le pays qui l'a prononcé. Un constat étonnant quand on apprend qu'il s'agit du Japon, le berceau de Nintendo.

Vendre des Nintendo Switch modifiées lui vaut une condamnation, une première dans ce pays

Arrêté en 2024, Fumihiro Otobe a été condamné pour avoir soudé des puces sur les cartes-mères de Switch d'occasion avant de revendre les consoles ainsi modifiées pour environ 170 €. Bien sûr, la manipulation permettait entre autres de lancer des jeux piratés, sachant que celles du presque sexagénaire en embarquaient 27. On ignore combien d'exemplaires il a vendu avant d'être appréhendé.

Au terme de son procès, Fumihiro Otobe écope de 2 ans de prison avec sursis assortis d'une période probatoire de 3 ans. Autrement dit, si l'homme fait de nouveau face à la justice dans les 3 ans à venir, il devra faire 2 ans de prison ferme au minimum. Otobe doit également payer une amende de 500 000 yens, soit un peu moins de 3 100 €. Comparé à d'autres, on peut dire qu'il s'en sort finalement pas si mal.

Source : NTV News