Nintendo le confirme : pas de nouvelle Switch cette année

Les fans de la Switch risquent d’ĂŞtre déçus. Aucune nouvelle de la console de Nintendo n’est finalement prĂ©vue cette annĂ©e. La marque nipponne vient de le confirmer.

LancĂ©e en mars 2017, la Switch a dĂ©jĂ connu une itĂ©ration. La Switch Lite, que nous avions testĂ©e Ă sa sortie il y a quelques mois, se veut un modèle plus lĂ©ger, moins cher, mais que l’on ne peut utiliser qu’en situation de mobilitĂ©. Impossible de la connecter Ă une base, afin d’y jouer sur grand Ă©cran, comme la Switch première du nom. Selon Nintendo, qui a rĂ©cemment prĂ©sentĂ© ses rĂ©sultats financiers, la console est dĂ©jĂ Ă mi-chemin de son cycle de vie. On pouvait donc raisonnablement s’attendre Ă une nouvelle version de la console cette annĂ©e. Mais il n’en est rien.

C’est le prĂ©sident de Nintendo, Shuntaro Furukawa, qui l’a confirmĂ© : le gĂ©ant du jeu vidĂ©o n’envisage pas de sortir une nouvelle Switch en 2020, dès lors que la Switch Lite est sortie il y a quelques mois seulement : « selon les conventions traditionnelles concernant les plateformes de jeux vidĂ©o, la Nintendo Switch devrait entrer Ă la moitiĂ© de son cycle de vie. Mais nous pensons avoir construit une base sur laquelle nous pouvons continuer Ă faire Ă©voluer la Switch […]. N’oubliez pas que nous n’avons pas l’intention de lancer un nouveau modèle de Switch en 2020. »

Nintendo ne souhaite donc pas s’engager dans la grosse bataille des consoles qui va se dĂ©rouler cette annĂ©e. L’entreprise laisse le champ libre Ă Microsoft et Sony, qui vont devoir rĂ©gler leurs comptes avec leur Xbox Series X et PS5. Il n’y a donc aucun espoir de voir dĂ©barquer la Switch Pro en 2020. Rassurez-vous : pour autant, cela ne signifie pas que la console est annulĂ©e et qu’elle ne sortira pas l’annĂ©e prochaine… Ou la suivante.

