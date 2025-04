Nintendo lance une chasse à l’homme pour trouver le pirate à l’origine de la fuite géante de Pokémon

Les fans de Pokémon adorent les rumeurs… mais Nintendo, beaucoup moins. La firme japonaise traque désormais l’individu derrière la fuite monstre de 2024, surnommée « Teraleak ». Cette fois, c’est du sérieux : la justice américaine est sur le coup.

En octobre 2024, des documents confidentiels sur Pokémon ont inondé le web : codes sources, designs de personnages, projets de jeux (dont Legends: Z-A) et même des scripts de films inédits. La « Teraleak », du nom de son ampleur titanesque, a choqué Nintendo. Plusieurs mois plus tard, la compagnie passe enfin à l’offensive : elle réclame à Discord l’identité du responsable, un certain « GameFreakOUT ».

Via un tribunal californien, Nintendo exige que la plateforme révèle le nom, l’adresse et l’email du leaker. Motif : violation de la propriété intellectuelle. Les documents partagés sur le serveur Discord FreakLeak ont en effet exposé des secrets bien gardés, malgré les tentatives de Nintendo de les supprimer via des DMCA.

Une chasse légale aux origines du Teraleak

Dans sa requête, Nintendo décrit « GameFreakOUT » comme l’instigateur principal. Un screenshot partiellement censuré du serveur Discord montre l’utilisateur partageant un fichier avec un simple « enjoy ». Une aubaine pour les fans, un cauchemar pour l’éditeur.

Les données volées incluaient des éléments sensibles : versions beta de jeux, transcriptions de réunions internes, références à un MMO non annoncé… De quoi donner des sueurs froides à Game Freak, le studio derrière Pokémon, qui avait confirmé une cyberattaque, sans évoquer ces détails, dès le 10 octobre 2024.

Nintendo a une longue tradition de lutte contre les fuites. En 2019, elle avait fait condamner des responsables de la divulgation d’un guide de Sword/Shield à 150 000 dollars d’amende chacun. Cette fois, l’enjeu est plus grand : empêcher des projets en cours de se volatiliser sur les forums.

Si Discord obtempère, « GameFreakOUT » risque un procès coûteux. Mais la plateforme, connue pour sa politique de confidentialité, n’a pas encore réagi publiquement. En attendant, les avocats de Nintendo plaident l’urgence : chaque jour, la Teraleak nourrit théories et spoilers, érodant l’effet de surprise.

Pour les fans, c’est un dilemme. Si les fuites excitent la communauté, elles sapent aussi le travail des développeurs. Comme le résume un employé sous anonymat : « Imaginez préparer une surprise d’anniversaire que tout le monde connaît déjà ». Comme l’a dévoilé Polygon, Nintendo, lui, n’a visiblement plus envie de rigoler.