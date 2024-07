Nintendo continue sa guerre contre le piratage des jeux Switch avec deux nouvelles cibles

Nintendo poursuit sa lutte acharnée contre le piratage de la Switch, sa célèbre console hybride. En effet, le constructeur se retrouve à l'origine de deux nouveaux procès, menés à l'encontre d'un pirate réputé et d'une société spécialisée dans la vente de consoles pucées et de cartes MIG.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo ne plaisante pas quand il s'agit de protéger ses droits d'auteur et ses propriétés intellectuelles. Le constructeur nippon n'hésite pas une seule seconde à entrer en croisade contre ceux qui exploitent illégalement ses oeuvres. Ces dernières années, BigN a d'ailleurs remporté des victoires significatives contre les pirates.

On se souvient de l'affaire Gary Bowser par exemple. Ce pirate, qui était à la tête du groupe Team Xecuter, a commercialisé durant des années des jeux Switch hackés. Après un long procès, il a finalement écopé de plus de 3 ans de prison ferme et d'une amende de 14,5 millions de dollars. En mars 2024, la firme nippone a ensuite gagné son bras de fer judiciaire contre Yuzu, un célèbre émulateur qui permettait de jouer à des copies pirates de jeux Switch sur PC.

Tropical Haz, le développeur à l'origine du logiciel, a finalement accepté de payer 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts au constructeur japonais. Elle s'est également engagée à ne plus développer et distribuer Yuzu (y compris ses codes et ses fonctionnalités). Rappelons que c'est grâce à Yuzu que de nombreux joueurs ont essayé Zelda : Tears of The Kingdom avant sa sortie officielle.

Nintendo repart en guerre contre les pirates

Or, en ce mardi 2 juillet 2024, Nintendo a décidé de partir à nouveau devant les tribunaux. Cette fois-ci et comme le rapportent nos confrères du site Torrent Freak, BigN a plusieurs cibles dans le viseur. La première plainte est adressée à l'encontre de James “Archbox” Williams, le principal modérateur de r/SwitchPirates, un subreddit dédié au piratage de jeux Switch qui compte plus de 200 000 membres.

Selon Nintendo, Williams est l'opérateur de plusieurs boutiques pirates qui proposent des “bibliothèques massives de jeux Switch piratés”. En outre, Williams aurait utilisé sa position sur le Reddit Switch Pirates pour encourager le piratage et offrir des conseils techniques. “L'accusé est parfaitement conscient que sa conduite est illégale et viole les droits de propriété intellectuelle de Nintendo”, assure la compagnie.

Dans une seconde plainte, l'éditeur de Mario vise Modded Hardware, un groupe spécialisé dans la vente de matériels modifiés, comme des consoles Switch pucées (ndlr : préparées pour lire des jeux piratés) ou encore des cartes MIG Switch (ndrl : cartouche qui permet de copier et stocker des jeux physiques en format numérique).

D'après les précisions de Torrent Freak, Nintendo aurait préalablement demandé à Modded Hardware de cesser la vente de matériels modifiés. La société avait accepté, du moins officiellement. En réalité, elle a poursuivi ses activités comme si de rien n'était. Voilà pourquoi Nintendo a décidé de régler le problème devant les tribunaux. Avec ses deux affaires, BigN pourrait une nouvelle fois récupérer des millions de dollars en dommages et intérêts.

Source : Torrent Freak