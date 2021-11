Nintendo confirme travailler sur une nouvelle console, bientôt la Switch 4K ?

C’est officiel, Nintendo prévoit déjà la suite de la Switch OLED. Dans le document présentant ses résultats pour l’année fiscale, la firme japonaise a révélé travailler sur une nouvelle console, sans pour autant préciser son nom. De quoi raviver les rumeurs d’une Switch 4K, voire d’un tout nouveau modèle.

Malgré des ventes en baisse sur cette dernière année, la Nintendo Switch se porte toujours aussi bien. Au total, le constructeur a écoulé 92,87 millions d’unités depuis son lancement mémorable il y a cinq ans. Il faut dire que ce dernier a su conserver l’intérêt des joueurs à travers le temps, en sortant d’abord le modèle Lite destiné aux utilisateurs plus occasionnels puis, à l’inverse, en dévoilant le modèle OLED cette année.

Mais après trois versions différentes de la même console, il est temps de se demander ce que réserve l’avenir pour Nintendo. Il semblerait que la firme nippone y a déjà songé. Dans le même document, celle-ci nous donne un léger aperçu de la suite. Ainsi, elle révèle qu’une nouvelle console sortira en « 20XX ». Pour avoir une date précise, il faudra repasser. Nintendo ne veut visiblement pas se mouiller, mais cela n’empêche pas de raviver de vieilles rumeurs.

Sur le même sujet : Nintendo Switch 4K — le constructeur demande aux studios de passer à l’Ultra HD

Nintendo annonce l’arrivée d’une nouvelle console mystérieuse

« Nintendo prévoit de développer son business autour du concept fondamental qu’est la création de produits hardware et software uniques. Nous recherchons un cercle vertueux pour notre marché hardware-software et la fourniture de services et de contenus basés sur les comptes Nintendo, dans lesquels des interactions sont créées avec toujours plus de consommateurs et renforcées pour établir des relations mutuellement positives à long terme. »

Voici les termes utilisés par Nintendo pour évoquer le futur de la marque. Si cette dernière ne fait aucune mention d’un éventuel modèle 4K, c’est bien à cela que l’on pense en lisant ces lignes. Après la sortie décevante pour beaucoup de la Switch OLED, plusieurs sources ont affirmé que le constructeur n’a pas abandonné sa version Ultra HD. Reste à savoir si c’est de celle-là qu’elle parle… ou d’une toute autre génération de console.

Source : Nintendo