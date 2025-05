Nintendo améliore votre Switch avec cette mise à jour importante, voici ce qui change

Nintendo propose une nouvelle mise à jour pour votre Switch (toutes variantes). Le Firmware 20.1.0 arrive quelques semaines après seulement la version 20. Il est surtout question d'un patch, mais son installation est importante. Les notes de version listent trois améliorations apportées par le micrologiciel.

Nintendo semble particulièrement actif en ce moment alors que l'arrivée sur le marché de la Nintendo Switch 2 se rapproche de plus en plus vite. La fabricant de consoles avait déjà lancé la mise à jour majeure Nintendo Switch System update 20.0.0 le 1er mai, ce qui avait fait arriver beaucoup de nouveautés annoncées en marge de la présentation de la nouvelle console – et une série d'améliorations qui distinguent et unifie à la fois les deux générations.

Jeux dématérialisés, nouvelles façon de partager vos achats, ou encore l'introduction de la fonction de partage GameShare via la WiFi (d'une Switch 2 vers une console ancienne génération, uniquement) étaient sans doute les points impactant le plus les joueurs, en plus d'une évolution générale de l'interface.

Quelles nouveautés contient le firmware 20.1.0 pour les Nintendo Switch

Hélas, quelques heures seulement après son déploiement, de nombreux utilisateurs ont rapporté l'apparition d'un étrange code (2205-1015) empêchant d'utiliser la console. Rien de tout à fait surprenant pour une version majeure. Surtout dans le contexte d'une gamme de la Switch qui s'étoffe, mine de rien. Les joueurs ont néanmoins apprécié la rapidité avec laquelle le fabriquant a envoyé un correctif et sa communication avec les clients impactés. Le logiciel était disponible partout dans le monde tout juste quelques heures après les premiers signalements.

Le System Update 20.1.0 qui vient d'arriver semble surtout là pour repasser quelques plis dans l'interface. Avec en prime des améliorations plus générales visant à renforcer la stabilité du système et implémenter de probables patchs qui colmatent des failles découvertes entre-temps. Difficile d'être précis en la matière au vu du peu de transparence de la firme sur ce versant. Voici les trois choses que l'update 20.1.0 apporte aux consoles d'ancienne génération selon les notes de version officielles :

Les réglages du Contrôle Parental ont bénéficié d'améliorations visuelles.

Le son qui est joué lorsque Nintendo Switch Online est lancé depuis le menu HOME a été changé.

Améliorations générales de la stabilité système pour améliorer l'expérience utilisateur.

Même si elle s'avère minimale, il reste fortement conseillé d'installer rapidement la mise à jour. L'appliquer reste toujours aussi simple, même si cela veut aussi dire qu'il faudra laisser la console tranquille pendant quelques minutes.

Comment installer la mise à jour

Prenez votre console et suivez ces étapes :

Allez dans Paramètres système

Sélectionnez Mise à jour de la console pour lancer le processus.

Pour éviter l'apparition d'une erreur, assurez-vous que votre connexion internet reste stable durant tout le processus d'installation.