Ninja Double Stack XL : prix cassé et accessoires offerts sur l’édition blanche, vite !

Vous souhaitez cuisiner sainement mais vous n’avez pas beaucoup de place chez vous ? Le airfryer Ninja Double Stack XL a la particularité d’avoir 2 compartiments superposés, ce qui le rend idéal pour les petites cuisines. Et bonne nouvelle, cette friteuse sans huile avec une grande capacité est actuellement affiché à son prix le plus bas, et passe à seulement à 189,99 € au lieu de 269,99 € avec le code PHONANDROIDNINJA25. Et en plus, vous recevez gratuitement le Kit de cuisson 3 pièces !

Les airfryers vous donnent la possibilité de cuisiner plus sainement tout en faisant des économies. À mi-chemin entre friteuses et fours, ces appareils vous permettent de frire vos aliments sans matière grasse et sont plus compacts et moins énergivores que des fours électriques. Vous cherchez un modèle qui ne prenne pas trop de place mais qui reste suffisamment grand pour préparer les repas pour toute la famille ?

La version blanche de la friteuse sans huile Ninja Double Stack XL est actuellement en promotion à 209,99 €au lieu de 269,99 €. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il chute à 189,99 € seulement.

Pour la Fête des Mères, Ninja vous offre en plus le Kit de cuisson 3 pièces d’une valeur de 20,99 €. C’est une offre à ne surtout pas manquer !

Pour rappel, le code promo PHONANDROIDNINJA25 est valable sur tout le site. Il vous permet d’avoir :

Une réduction de 10 € pour les achats jusqu’à 150 €

20 € de réduction entre 150 € et 250 €

30 € de remise dans le panier dès 250 € d’achat

La Ninja Double Stack XL Blanche passe à prix cassé, profitez-en !

Le design vertical de la Ninja Double Stack XL en fait un appareil particulièrement adapté aux cuisines peu spacieuses. Dotée de deux tiroirs superposés, cette friteuse sans huile profite d’une capacité de 9,5 litres tout en ayant un encombrement réduit sur le plan de travail. Chaque compartiment fonctionne de manière autonome mais grâce à la fonction SYNC, vous pouvez synchroniser la fin de cuisson des deux zones.

Des grilles peuvent être ajoutées dans chaque tiroir, créant jusqu’à quatre niveaux de cuisson. C’est donc une solution idéale pour préparer plusieurs plats à la fois, sans mélanger les saveurs. La Ninja Double Stack XL Blanche dispose par ailleurs de 6 programmes intégrés pour varier les recette :

Air Fry : Frire sans huile

Max Crisp : pour un croustillant maximum

Roast : Rôtir

Bake : Cuire au four

Dehydrate : déshydrater

Reheat : réchauffer