Ninja Air Fryer MAX : un code promo fait baisser le prix de la friteuse sans huile

Voici une offre intéressante sur une friteuse de type Air Fryer ! En ce moment, la friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX AF160EU bénéficie d'une double réduction grâce à, entre autres, l'application d'un code promotionnel.

Jusqu'au dimanche 16 mars 2025, le site Rakuten profite de l'arrivée imminente de la saison printanière pour permettre à ses clients de faire des économies sur des articles issus de diverses catégories. Parmi la sélection de produits concoctée par le site e-commerce, on peut trouver une friteuse sans huile de la marque Ninja en promotion.

Depuis le vendeur officiel Darty, la Ninja Air Fryer MAX (référence AF160EU) est à 78 euros au lieu de 129 euros grâce à une double réduction : une première remise immédiate de 32 % de la part de Rakuten et une deuxième remise de 10 euros par l'intermédiaire du coupon MAINVERTE10. Pour information, le code doit être saisi lors de l'étape de la commande et est valable dans la limite des 700 coupons mis à disposition durant la durée de l'opération commerciale.

D'une capacité de 5,2 litres, la Ninja Air Fryer MAX est une friteuse qui convient pour des préparations de 4 à 6 personnes. L'appareil embarque six modes de cuisson en fonction des besoins : frire, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Accompagnée d'un tiroir et d'une plaque de cuisson, la friteuse à air chaud Ninja Air Fryer MAX dispose d’une puissance de 1750W et d’un contrôle précis de la température (allant de 40°C à 240°C), pour vous offrir une cuisson toujours parfaite. Pour terminer, le produit affiche des dimensions de 36 x 25 x 32cm et un poids estimé à 5,2 kilos.