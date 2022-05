Nike a vendu le NFT d’une chaussure pour 125 000 euros

Nike vient de vendre une basket virtuelle sous la forme de NFT pour la somme de 125 000 euros, soit 134 000 dollars. Malgré l'effondrement du marché des cryptomonnaies, la marque tire son épingle du jeu grâce à une collection de tokens très populaires.

Fin de l'année dernière, Nike s'est lancé dans le metaverse en rachetant une entreprise spécialisée dans la conception de baskets virtuelles sous la forme de tokens non fongibles (NFT). Le spécialiste des vêtements de sports a mis la main sur RTFKT, une start-up française qui veut lancer des sneakers numériques qui peuvent être portées par des avatars dans des mondes virtuelles, dans des réunions Zoom ou Google Meet, ou affichées en réalité augmentée par le biais d'un smartphone.

Quelques mois plus tard, en avril 2022, Nike a mis en ligne une première collection de baskets virtuelles, appelée Cryptokicks. Cette collection comprenait 20 000 NFT différents imaginés par l'artiste Takashi Murakami. Le plasticien japonais s'est plusieurs fois associé à RTFK par le passé. Notez qu'il s'agit de l'un des plasticiens les plus valorisés dans le monde.

Nike cartonne sur le marché des NFT

Chaque sneaker est associée à un NFT. En achetant le token non fongible, vous obtenez le droit de recevoir une basket numérique exclusive de la marque. De cette manière, Nike cherche à créer un pont entre les collectionneurs de chaussures et les collectionneurs de NFT.

L'une des baskets virtuelles sous forme de NFT s'est récemment vendue pour la somme de 134 000 dollars. L'oeuvre numérique a été achetée aux enchères par un internaute appelé AliSajwani sur OpenSea, l'une des plateformes principales de l'écosystème. Lors du lancement de la collection, le prix de départ avoisinait pourtant les 8500 dollars. Les annonces de Nike et de son partenaire, et la perspective d'une inclusion dans le metaverse, ont dopé le prix des NFT.

“La mécanique autour des NFT et des baskets est assez similaire. Les deux sont créés autour de la rareté et des stocks limités. Il s'agit de communauté, de statut et d'appartenance à quelque chose”, analyse Jurgen Alker, qui dirige un studio NFT pour Highsnobiety. Cette vente survient alors que le marché des NFT s'est récemment contracté. Les ventes de tokens ne sont effondrées suite au crash des cryptomonnaies. Les experts estiment pourtant que le secteur des NFT va vite reprendre de la valeur.