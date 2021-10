Nice-OM : le match de Ligue 1 disponible gratuitement pour les membres Prime Amazon

Avis aux supporters de l'OGC Nice et de l'OM ! La rencontre de Ligue 1 entre les clubs niçois et marseillais qui sera rejouée le 27 octobre prochain sera disponible gratuitement pour les membres Prime de la plateforme Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A AMAZON PRIME

Initialement joué le 22 août dernier pour le compte de la 3ème journée du championnat de France de football de la Ligue 1, le match opposant l'OGC Nice à l'OM a dû être interrompu suite à l'envahissement de terrain par des spectateurs alors que l'équipe niçoise menait sur le score de 1 à 0. Plus de deux semaines après les incidents, la commission de discipline a la pris la décision de faire rejouer la rencontre en question.

Nice-OM rejoué le 27 octobre 2021 et diffusé gratuitement sur Amazon Prime

Dans un tweet publié ce vendredi 15 octobre 2021, le compte Twitter de Prime Video Sport France a annoncé la diffusion du match Nice-OM sur sa plateforme, et accessible de façon gratuite pour les membres Prime. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de disposer d'un Pass Ligue 1 (dont l'abonnement mensuel est de 12,99 euros) pour regarder la rencontre qui aura lieu le mercredi 27 octobre prochain et dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

Comment profiter gratuitement d'Amazon Prime ?

Amazon Prime est un service créé par le géant américain qui donne accès à la livraison gratuite en 1 jour ouvré sur les produits vendus et expédiés par le site e-commerce, à un vaste catalogue de séries et de films signés Amazon Video, à du streaming musical avec Prime Music, à la plateforme Prime Reading consacrée aux eBooks gratuits et en illimité ou encore à Prime Gaming (anciennement Twitch). Mais Amazon Prime peut être testé gratuitement durant une période de 30 jours, sans aucun engagement. Il s'agit d'un bon moyen d'essayer le service Premium avant de souscrire à l'abonnement mensuel (5,99 euros) ou annuel (49 euros).