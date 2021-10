Spotify : comment changer ou réinitialiser votre mot de passe

Vous avez oublié votre mot de passe Spotify ou vous le trouvez un peu trop faible à votre goût ? Comme de nombreux services, Spotify vous offre la possibilité de changer ou de réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli ? Voyons comment procéder grâce à ce guide.

Quand on sait qu'en moyenne, un internaute possède une centaine de compte (et par extension tout autant de mots de passe), il apparaît comme primordial de savoir comment créer un mot de passe complexe et fort. Et pour cause, les services les plus populaires comme Netflix, Disney+ ou encore Spotify ne sont pas à l'abri d'être cyberattaque ou d'une fuite.

Preuve en est, un pirate australien a réussi à amasser plus d'un million d'euros en cryptomonnaies en vendant des accès à des comptes piratés Spotify ou Netflix. Maintenant que vous savez ceci, vous vous dites peut-être que votre mot de passe Spotify est peut-être un peu faiblard. Nous allons voir à travers ce guide comment le modifier ou le réinitialiser en cas d'oubli.

Comment changer son mot de passe Spotify ?

Tout d'abord, il faut savoir qu'il est possible de changer ou réinitialiser son mot de passe Spotify uniquement sur la version Web de la plateforme. Vous pouvez toutefois accéder à cette version via votre navigateur internet sur n'importe lequel de vos appareils (iPhone, iPad, tablette Android, PC sous Windows ou Linux, Mac, etc.). Vous ne pourrez rien faire en revanche depuis l'application Spotify.

Sachant cela, rendez-vous sur le site Internet officiel, puis cliquez sur l'onglet Profil situé en haut à droite, puis allez sur Compte. Il faudra ensuite se rendre sur l'onglet Mot de passe que vous pouvez trouver dans la colonne de gauche à la 3e position. Renseignez maintenant votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe (deux fois) avant de finaliser l'opération.

Comment réinitialiser son mot de passe ?

En cas d'oubli de votre mot de passe Spotify, le plus simple est de se rendre sur la page dédiée de la plateforme pour réinitialiser votre mot de passe Spotify. Il vous sera demandé de renseigner votre adresse mail ou votre nom d'utilisateur, de valider la fenêtre CAPTCHA puis de cliquer sur Envoyer pour confirmer le processus. Vous recevrez alors un lien pour créer un nouveau mot de passe et le valider.