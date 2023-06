NFC : le paiement sans contact va devenir plus simple, plus besoin de “coller” la carte au terminal

Selon une feuille de route publiée par le NFC Forum, l'avenir de la technologie Near Field Communication (NFC) sera véritablement sans contact. Voici toutes les améliorations que l’on peut attendre.

Au cours des deux à cinq prochaines années, le NFC devrait connaître d'importantes améliorations, notamment une augmentation de la portée de la communication, des capacités de chargement sans fil plus puissantes et une fonctionnalité améliorée pour les services de paiement en ligne.

Pour rappel, la technologie NFC permet par exemple à votre smartphone d’effectuer des paiements sans contact une fois placé près d’un terminal de paiement, ou encore d’améliorer la connexion entre des casques et votre téléphone. Cependant, l'une des principales limites de la technologie NFC actuelle est sa faible portée.

Le NFC devrait voir sa portée augmenter ces prochaines années

Actuellement, pour que les connexions NFC soient réussies, les appareils doivent se trouver à moins de 5 mm l'un de l'autre, ce qui rend l'expression “paiements sans contact” quelque peu trompeuse. En effet, il n’est pas rare de devoir poser votre smartphone sur le terminal de paiement. Toutefois, le forum NFC a pour objectif de multiplier cette portée, afin de pouvoir réaliser des paiements jusqu’à 3 cm de distance.

Grâce à cette portée et à cette puissance accrues, vous pourriez même ne plus avoir à sortir votre smartphone de votre sac à main pour effectuer une transaction. Elle devrait également permettre d’améliorer la stabilité de la connexion, puisqu’il arrive parfois de devoir bouger son smartphone pour trouver le point de connexion précis.

L’amélioration de la portée du NFC n’est pas le seul changement attendu. Le forum NFC prévoit aussi d'augmenter la puissance de charge sans fil de 1 W actuellement à 3 W. C’est beaucoup moins que les 15 W prévu par la norme Qi, mais cela devrait être intéressant pour certains appareils tels que des écouteurs.

La feuille de route prévoit également de simplifier les transactions dans les points de vente. Apple a introduit l'API Tap to Pay, qui permet aux développeurs de transformer les iPhones en terminaux de paiement. Les futures normes NFC visent à rendre cette fonctionnalité native, ce qui permettra aux entreprises et aux particuliers de recevoir des paiements n'importe où et sans effort.

Enfin, le forum NFC envisage une fonction de “tapotement polyvalent” permettant d'effectuer plusieurs actions en un seul tapotement. Par exemple, lors d'un évenement, une seule pression pourrait permettre à un groupe entier d'entrer au lieu de faire contrôler les billets un par un.