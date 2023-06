L’IPTV est l’eldorado des escrocs, les voitures électriques manquent de fiabilité, c’est le récap

Les services d'IPTV illégal volent l'argent de leurs utilisateurs, les véhicules électriques sont moins fiables que les thermiques, la batterie des Google Pixel ne tient pas la route, c'est le récapitulatif des actualités les plus marquantes du moment.

Les vacances d'été approchent à grands pas ! Mais nous ne chômons pas pour autant, à la rédaction. Il faut bien avouer que l'actualité est chargée niveau high tech. Entre les benchs de la RTX 4060 qui envoient du lourd, Volkswagen qui devrait prochainement dévoiler une ID.1 à moins de 20 000 euros ou la technologie NFC qui ne cesse de s'améliorer, on ne sait plus où donner de la tête. Et ce n'est pas fini : nous vous avons concocté un résumé en 3 points des actualités les plus notables de la veille.

Certains services illégaux d'IPTV volent l'argent de leurs utilisateurs

En optant pour un service d'IPTV pirate, on se dit qu'on va faire de sérieuses économies. En revanche, en plus de tomber dans l'illégalité, une étude démontrer que le risque de se faire pirater à son tour est bien réel. Car pour s'abonner à ce genre de plateforme, il faut fournir la plupart du temps son numéro de carte bleue. Et c'est là tout le problème : derrière ces services se cachent en réalité des individus ou des organisations peu scrupuleuses, qui n'hésitent pas à effectuer divers prélèvements sur le compte bancaire de leurs utilisateurs.

Les véhicules électriques sont moins fiables que les thermiques

Si les véhicules électriques ont beaucoup de qualité, notamment en termes de confort, de coût de revient au km ou d'écologie, il est encore un point sur lequel les constructeurs ont des progrès à faire : la fiabilité. Un rapport de J.D. Power montre ainsi que les voitures électriques rencontrent plus fréquemment des problèmes techniques que les véhicules thermiques. Des constructeurs comme Polestar, Lucid et surtout Tesla font grise mine, loin derrière des marques qui ne produisent pas ou peu de véhicules électriques.

Les Pixel de Google sont victimes d'un problème d'autonomie

En mai dernier, des utilisateurs de Pixel 6 et 7 faisaient les frais d'un souci d'autonomie. Google avait alors rapidement déployé une mise à jour, qui corrigeait le problème. Pas de chance : voilà que la mise à jour de juin fait ressurgir ce même défaut. La batterie semble se vider plus rapidement que de coutume. Bis repetita : on attend un nouveau correctif. Notez cependant que cette fois, le problème ne touche qu'une partie des utilisateurs.

