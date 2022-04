Netflix : voici la liste des séries annulées en 2022

Malgré des succès critiques et un bon accueil de la part des spectateurs, il est arrivé à plusieurs reprises que Netflix annule des séries populaires au bout de quelques saisons seulement, quand ce n'est pas une seule. Et justement, faisons le point sur les séries annulées en 2022.

En début février 2022, Netflix a dévoilé la liste des films à venir sur la plateforme en 2022. Au total, les utilisateurs pourront se jeter sur 88 films originaux comme Enola Holmes 2 avec Millie Bobbie Brown, ou encore à Couteaux tirés 2, la suite de l'excellent polar avec Daniel Craig, sans oublier Adam à travers le temps, comédie d'action saupoudrée de SF avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo. D'autres séries très attendues feront également leur grand retour, à l'image de la saison 4 de Strangers Things.

Si nouveaux films il y a aura, il faudra également composer avec l'arrêt de certaines séries en 2022. Depuis son lancement, Netflix a malheureusement pris l'habitude de ne pas renouveler certains shows, et ce malgré de bonnes critiques de la part de la presse et des spectateurs. On se souvient par exemple du cas de Sense8, la série phare des sœurs Wachowski. Mais que voulez-vous, la plateforme applique des règles strictes. En l'occurrence, une série peut être annulée si :

Son budget est trop élevé

De trop mauvaises critiques de la part des spectateurs et de la presse

Un manque d'audience

Voilà pourquoi des séries avec un fort potentiel peuvent tout de même passer à la trappe… Quoi qu'il en soit, nous connaissons déjà la liste des séries annulées en 2022.

Liste des séries Netflix annulées en 2022

On Verge

Cette comédie dramatique, réalisé par Julie Delpy et co-produite par Netflix et Canal+, ne sera pas renouvelé par une nouvelle saison. La chose a été confirmée par la réalisatrice elle-même sur Instagram, qui explique que la plateforme a tout simplement “oublié d'annoncer qu'elle était annulée”. Dans cette série tournée à Los Angeles, on y suit quatre amies âgées de la quarantaine, qui essaient tant bien que mal de s'en sortir avec leur travail, leur vie de famille et leurs problèmes amoureux.

Archive 81

Lancée le 14 janvier 2022, la série américaine Archive 81 avait immédiatement reçu un accueil chaleureux de la part des spectateurs, ainsi que de nombreux critiques élogieuses. Produit par James Wan, réalisateur des films d'horreur Conjuring (1 et 2) et Insidious (1), le show en 8 épisodes avait tenu en haleine les utilisateurs grâce à son histoire mystérieuse mêlant surnaturel et fantastique. Et alors que la fin de la série nous laissait sur un énorme cliffhanger, nous n'aurons malheureusement jamais le fin mot de l'histoire… D'après nos confrères du site Deadline, la série a bien fonctionné dans de nombreux pays, mais les audiences n'étaient pas assez bonnes aux yeux de Netflix. Dommage.

The Baby-Sitters Club

Après deux saisons et d'excellentes notes sur Rotten Tomatoes, l'adaptation de la célèbre série de romans pour enfants d'Ann M. Martin ne reviendra pas sur Netflix. Tout comme dans les ouvrages, on y suit cinq collégiens qui montent leur propre entreprise de baby-sitting dans la ville fictive de Stoneybrook, dans le Connecticut. “C'était un rêve devenu réalité. Bien que j'aie le coeur brisé de ne pas revenir à Stoneybrook pour faire 20 saisons de plus, je suis très fière de ce que nous avons fait (…) et d'avoir eu l'opportunité de présenter Kristy, Claudia, Stacey, Mary Anne, Dawn, Jessi et Mallory à une nouvelle génération de fans”, assurait dans un communiqué Rachel Shukert, créatrice de la série.

Gentefied

Cette série produite par l'actrice américano-mexicaine America Ferrara (Ugly Betty) contait l'histoire de trois cousins sans papiers qui viennent de débarquer à Los Angeles. Le show abordait des problèmes concrets comme la difficulté d'obtenir des papiers aux USA pour les migrants, sans oublier la séparation avec la famille ou encore l'embourgeoisement. S'il s'agit de sujets lourds, le tout était traité avec beaucoup de candeur et d'humour. Ici encore, les critiques étaient bonnes, mais les audiences n'étaient pas suffisantes aux yeux de Netflix.

Cooking with Paris

Peut-être que cette annulation vous décevra moins que les autres. Oui, l'émission de “cuisine” Cooking with Paris a été tué dans l'oeuf après seulement six épisodes. Dans ce show, on pouvait y voir Paris Hilton cuisiner des bons petits plats avec ses amis de la Jet-set comme Kim Kardashian, Saweetie ou encore Demi Lovato. Avec un score de 25% sur Rotten Tomatoes, difficile de pleurer devant cette annulation.

Another Life

Après deux saison, la série de science-fiction ne reviendra pas sur Netflix. Malgré un bon accueil de la part des utilisateurs de la plateforme (recommandé à 69%), le show s'est fait démolir par la presse avec une note catastrophique de 6% sur Rotten Tomatoes. Si Netflix a donc décidé de donner une autre chance à la série pour une seconde saison, le service de streaming ne veut pas donner de troisième mission à l'astronaute Niko Breckinridge.