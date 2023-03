Netflix va produire beaucoup moins de films et séries originaux à partir de 2023

Netflix a annoncé mettre le frein sur la production de contenus originaux pour sa plateforme. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une restructuration de sa division chargée de créer des films et séries exclusives, qui elle-même s’accompagne d’une vague de licenciements.

En 2023, Netflix prévoit de sortir 30 films originaux sur sa plateforme. En l’espace de quelques années seulement, le géant du streaming est devenu l’un des plus gros producteurs du cinéma au monde. Et ce, sans compter les séries, également très nombreuses, également créées uniquement pour les utilisateurs du service. Pourtant, face à une telle abondance, une critique revient régulièrement auprès des abonnés : toutes ces productions sont de qualité très inégale.

On pourrait croire qu’il s’agit de la raison qui a poussé Netflix à réduire sa production de contenus originaux à partir de cette année. Mais, comme nous l’apprend Bloomberg, ce sont bien évidemment des raisons économiques qui ont poussé à cette décision. Dans un communiqué, la firme annonce en effet une restructuration de sa division dédiée à la production de films, licenciant au passage une poignée d’employés.

Netflix va arrêter de nous inonder de films originaux

Ce sont surtout les films à « petits » budgets qui seront impactés. Jusqu’à maintenant, une équipe était chargée des films coûtants moins de 30 millions de dollars, tandis qu’une seconde s’occupait des films coûtant entre 30 et 80 millions de dollars. Dans les prochaines semaines, ces deux équipes seront fusionnées pour n’en former plus qu’une.

Comme souvent, cette restructuration s’accompagne donc de licenciements, auquel les managers n’ont pas échappé. On peut notamment citer Lisa Nishimura, qui a aidé à la création de Tiger King, ou encore Ian Bricke, l’un des créateurs de la trilogie The Kissing Booth. L’objectif, s’il est officiellement de faciliter la prise de décisions, est plus globalement de faire des économies.

Une stratégie qui fait ainsi écho aux efforts de Netflix sur ces derniers mois pour diversifier ses sources de revenus, que ce soit par le développement de sa division gaming ou par la fin du partage de compte gratuit. Quoiqu’il en soit, subir beaucoup moins de films à la qualité discutable ne nous fera certainement pas de mal.

Source : Bloomberg