Netflix va concurrencer Apple Fitness+ à partir du 30 décembre 2022

Netflix vient d’annoncer l’arrivée du programme Nike Training Club, qui permet de faire du sport à la maison avec l’aide d’un coach, au sein de son catalogue. À compter du 30 décembre prochain, plusieurs dizaines de vidéos issues du programme seront diffusées sur la plateforme, sans nécessiter d’abonnement à l’application de Nike. Idéale pour se remettre en formes après Noël.

Netflix ne cache plus ses ambitions de s’imposer dans divers domaines. Fini de se cantonner aux films et aux séries, le géant du streaming se tourne désormais vers les jeux vidéo et, bientôt, le sport. En effet, la firme a publié hier un billet de blog annonçant l’arrivée de plusieurs dizaines d’épisodes du Nike Training Club, une application pour faire de l’exercice à la maison.

Excellente nouvelle pour les abonnés Netflix qui souhaitent se mettre au sport, car l’abonnement à l’application coûte 10 € par mois. Netflix, de son côté, proposera bien entendu « gratuitement » ces vidéos sur son catalogue. La première salve sera diffusée à partir du 30 décembre prochain, avant qu’une deuxième fournée n’arrive sur la plateforme courant 2023.

Netflix veut que vous vous mettiez au sport après les fêtes

Les épisodes seront répartis en diverses catégories, dont voici la liste :

Les bases du fitness — 13 épisodes

2 semaines de musculation — 7 épisodes

Découvrez le yoga vinyasa — 6 épisodes

HIT et renforcement avec Tara — 14 épisodes

Fitness bien-être — 6 épisodes

Les vidéos consistent chacune en un cours de sport animé par un professeur spécialisé, qui indique les mouvements et exercices à effectuer. En ce sens, la ressemblance avec le programme Apple Fitness+, disponible en France depuis un peu plus d’un an, est frappante. Si Netflix souhaite assez clairement se positionner face à la firme de Cupertino sur ce secteur, leurs contenus ne s’adressent néanmoins pas à la même cible.

En effet, là où Apple Fitness+ propose diverses fonctionnalités de suivi, notamment grâce à l’utilisation d’une Apple Watch, Netflix se contente de diffuser les vidéos. Autrement dit, le contenu cible plutôt les sportifs occasionnels, qui ne souhaitent pas encore payer un abonnement à la salle de sport et préfèrent commencer tranquillement. Comme, par exemple, pour se remettre en forme après les fêtes de fin d’année.

Source : Netflix