Netflix : les derniers appareils Oppo, Sony et Xiaomi sont désormais compatibles HD et HDR10

Netflix vient de mettre à jour sa liste de smartphones compatibles. Une quarantaine d’appareils dont des smartphones et tablettes Oppo, Sony et Xiaomi bénéficie de la prise en charge des contenus HD et HDR10.

L’application Netflix propose des formats et qualité différentes en fonction des modèles de smartphones. Pour éviter le piratage, Netflix s’appuie en effet sur le système de DRM propriétaire de Widevine. Avec plusieurs niveaux en fonction de la présence ou non d’une enclave sécurisée sur le chipset du smartphone – indispensable au décodage des contenus les plus sécurisés.

Sur les smartphones ne disposant pas de la fameuse enclave, ou qui ne sont pas encore pris en charge, l’utilisation de Netflix reste possible. Mais seul le streaming en qualité standard est permis. Or, Netflix annonce la prise en charge de nombreux nouveaux modèles, dont tous les derniers smartphones et tablettes Oppo, Sony et Xiaomi.

La liste des appareils compatibles avec le streaming Netflix HD s’agrandit

Ainsi la liste des appareils proposant la lecture en qualité HD sur Netflix est désormais la suivante (en gras les nouveaux ajouts) :

Smartphones