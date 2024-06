Netflix : l’écran d’accueil devient encore plus simple à utiliser sur les TV grâce à ces changements

Le géant du streaming Netflix travaille sur une refonte substantielle de la page d'accueil de son application TV, qui pourrait apporter la plus grande modification visuelle depuis des années à la manière dont les utilisateurs découvrent de nouveaux contenus.

L'entreprise teste actuellement une interface remaniée qui vise à mettre les titres et les descriptions plus en évidence et à faciliter la navigation. La page d'accueil actuelle de l'application TV de Netflix présente des tuiles statiques pour les émissions et les films, avec des bandes-annonces et des informations supplémentaires apparaissant en haut de l'écran lorsque vous naviguez entre les différents titres à l'aide de votre télécommande.

Cependant, la nouvelle présentation consolide cette disposition dans des boîtes extensibles qui s'étendent vers l'extérieur lorsqu'elles sont mises en évidence par le curseur. Plutôt que d'avoir à regarder la partie supérieure de l'écran, la nouvelle conception place tous les détails clés tels que les descriptions, les années de sortie, le nombre d'épisodes et les genres directement dans ces tuiles dynamiques. Les bandes-annonces et les aperçus commenceront même à être diffusés automatiquement après avoir survolé un titre pendant quelques secondes.

Lire également – Netflix : cette fonction pourrait résoudre un problème pénible sur Android

Netflix change le design de son application sur les TV

En plus de repenser la manière dont le contenu est présenté, Netflix rationalise également les options de navigation de la page d'accueil. Le menu de gauche donnant accès aux catégories, aux listes et aux paramètres est remplacé par une rangée simplifiée d'onglets en haut de la page pour Accueil, Spectacles, Films et le hub « My Netflix ».

My Netflix, qui regroupe les recommandations personnalisées et les titres récemment visionnés, a été lancé pour la première fois sur les applications mobiles de Netflix l'année dernière. Son intégration dans l'application TV pourrait permettre aux utilisateurs de reprendre plus facilement leur visionnage là où ils l'ont laissé, quel que soit l'appareil utilisé.

Une icône de recherche permettra aux utilisateurs de rechercher des titres spécifiques et de parcourir les catégories, qui sont regroupées sous cette option. Pour accéder à la nouvelle rangée de navigation supérieure, il suffit d'appuyer sur la touche « retour » de votre télécommande.

La refonte n'est pour l'instant qu'un test effectué auprès d'un petit groupe d'abonnés Netflix utilisant des téléviseurs intelligents et des appareils de diffusion en continu. Si la nouvelle expérience s'avère concluante au cours de cette phase d'essai, Flemming indique qu'elle pourrait être déployée à plus grande échelle « dans les mois et les trimestres à venir ».