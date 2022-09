Netflix HD, HDR et Dolby Vision : voici la liste des nouveaux Samsung compatibles

Netflix vient de mettre à jour la liste des smartphones compatibles avec le visionnage en HD, en HDR ou avec le Dolby Vision. Bonne nouvelle pour les propriétaires de Samsung, puisque le service de streaming vient d'ajouter de nombreux appareils de la marque, toutes gammes confondues.

Comme vous le savez peut-être, Netflix propose à ses utilisateurs des formules Standard et Premium de regarder leurs séries et films préférés en HD, en HDR ou en Dolby Vision. Concernant l'abonnement Standard facturé à 13,99 € par mois, vous pourrez profiter seulement de vos contenus en HD, tandis qu'il faudra souscrire à un abonnement Premium (17,99 €/mois) pour accéder à la 4K, au HDR et au Dolby Vision.

Bien entendu, il est possible de jouir de cette qualité d'image directement sur votre smartphone, sous les conditions suivantes :

Avoir un smartphone capable d'afficher des contenus en HDR

Être titulaire d'un abonnement Premium

Avoir une connexion internet d'au moins 15 Mb/s ou plus

Mettre la qualité du streaming en Elevée sur l'application mobile Netflix

Bénéficiant d'une liste déjà conséquente d'appareils compatibles avec la HD, le HDR et le Dolby Vision, Netflix vient d'ajouter ce mercredi 7 septembre 2022 plusieurs smartphones Samsung, toutes gammes confondues.

De nombreux smartphones Samsung rejoignent la liste des appareils compatibles

En effet, on note la présence de nombreux Galaxy A (l'entrée de gamme de Samsung), ainsi que des Galaxy M, qui composent l'offre de milieu de gamme du constructeur. Par ailleurs, on remarque également que les derniers smartphones pliables de la firme sud-coréenne, à savoir les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, font également leur entrée dans la liste. Mais sans plus attendre, voici la liste complète des appareils Samsung récemment ajoutés.

Smartphones compatibles avec la HD

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Smartphones compatibles avec le HDR 10

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Pour rappel, seuls quelques smartphones des marques Lenovo, LG et Sharp sont compatibles avec le Dolby Vision, qui est une technologie propriétaire.