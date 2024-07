Netflix continue de gagner des abonnés par millions, mais sa croissance ralentit fortement

Netflix, le géant du streaming qui domine depuis longtemps le paysage du divertissement numérique, est confronté à un nouveau défi : la croissance du nombre de ses abonnés commence à ralentir.

Selon des données récentes de LSEG, la croissance du nombre d'abonnés de Netflix est en baisse depuis le premier trimestre 2024. Le deuxième trimestre a vu l'ajout de seulement 4,82 millions de nouveaux abonnés, marquant la plus faible augmentation depuis le début de l'année 2023. Ce chiffre fait pâle figure en comparaison des près de 15 millions de nouveaux utilisateurs gagnés au quatrième trimestre 2023.

Ce ralentissement fait directement suite à la répression controversée du partage de mots de passe par l'entreprise, une mesure qui a modifié la manière dont les utilisateurs accèdent à la plateforme. Désormais, vous ne pouvez plus partager votre mot de passe avec vos amis, mais vous devez à la place créer des « utilisateurs supplémentaires » payants sur votre compte.

Netflix est-il dans une situation critique ?

Toutefois, la situation n'est pas si sombre pour le géant de la diffusion en continu. Si le nombre de nouveaux abonnés est en baisse, Netflix a réussi à augmenter ses revenus par d'autres moyens. Le volet “avec publicité” de l'entreprise, introduit comme une option plus abordable à 6,99 dollars par mois aux États-Unis, est devenu un moteur essentiel de la croissance financière.

En fait, les recettes publicitaires de Netflix ont plus que doublé au cours du trimestre de juin, atteignant le chiffre impressionnant de 9,53 milliards de dollars, soit le taux de croissance le plus élevé depuis le milieu de l'année 2021. Ce succès a incité l'entreprise à supprimer progressivement son offre sans publicité la moins chère, poussant ainsi davantage d'utilisateurs vers l'option avec les pubs ou vers des niveaux de prix plus élevés.

Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l'entreprise dépeint donc l'image d'un géant toujours en tête de la course au streaming, malgré les difficultés. Le nombre de membres payants est passé à 277,65 millions, dépassant les attentes des analystes. Le chiffre d'affaires a atteint 9,56 milliards de dollars, soit une augmentation de 17 % d'une année sur l'autre.

L'incursion de Netflix dans le domaine de la publicité s'est avérée particulièrement fructueuse, les abonnements financés par la publicité ayant augmenté de 34 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'entreprise a indiqué que plus de 45 % des nouvelles inscriptions dans les marchés offrant la publicité ont choisi cette option, ce qui indique un fort intérêt des consommateurs pour des alternatives plus abordables. Et vous, avez-vous aussi opté pour l'offre la moins chère de Netflix ?